رياضة | مساعد محمد فضل في أمم أفريقيا يقترب من لجنة المسابقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد محمد فضل في أمم أفريقيا يقترب من لجنة المسابقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات حسام الزناتي مساعد محمد فضل في تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 واحد من أقوى المرشحين لتولي منصب مدير المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم للإشراف على هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.

كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020. واعتذر مازن مرزوق عن تولي رئاسة لجنة المسابقات فى الموسم الجديد لإرتباطه ببعض الأعمال الخاصة به ليفضل مسئولو اللجنة الخماسية البحث عن إسم شاب لتولي اللجنة.

يفضل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الإستتعانة بالشباب الذين استثمرت فيهم الدولة المصرية ونجحوا في المساعدة بتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠١٩ والتي أشاد العالم بتنظيمها، خاصة وأن الزناتي أحد هؤلاء الذين قدموا جهدا مميزا في تنظيم البطولة القارية، وأثبت كفاءة مع مجموعة الشباب الذين تم اختيارهم لهذا الحدث.