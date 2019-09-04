رياضة | أرقامه في الدوري السعودي تتساءل.. لماذا لا يعود اسامه نبيه لجهاز الفراعنة القادم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقامه في الدوري السعودي تتساءل.. لماذا لا يعود اسامه نبيه لجهاز الفراعنة القادم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم اسامه نبيه لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدرب المساعد في جهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر ، آداء مميز للغاية مع نادي الكوكب السعودي وأصبح واحد من المدربين الشبان الذين صنعوا اسماً لامعاً في عالم التدريب.

وظهر المدرب صاحب الـ 46 عاماً والذي خاض تجربة ناجحة بكل المعايير في كرة القدم السعودية عندما تولى مهمة نادي الكوكب السعودي في دوري الدرجة الأولى هناك .

قاد نبيه الكوكب بعدما تعرض الفريق لنتائج كارثية في أول سبع مباريات حيث تعرض فيهم جميعاً للهزيمة حيث تذيل الفريق جدول ترتيب المسابقة .

وضعت جماهير نادي الكوكب آمالها على المدرب المصري الطموح ، كانت المهمة بالغة الصعوبة للجهاز المصري الذي تكون من نبيه مديراً فنياً ومعه نجوم الزمالك السابقين محمد صبري وأحمد عبدالمقصود "صودا" .

و كان الجهاز المصري على قدر المسؤولية والطموح من المباراة الأولى للفريق السعودي حيث حقق الفوز ومن ثم توالت النتائج الرائعة للفريق حيث صعد من المركز الـ 20 في المسابقة للمركز الثامن .

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بات نبيه معشوق جماهير الناد السعودي في محافظة الخرج السعودية حتى على مستوى ديربيات المحافظة بعدما أثلج صدور جماهيره بالفوز على الشعلة وهو الديربي الأقوى في دوري الدرجة الأولى .

المدرب المصري الذي كان أخد عوامل نجاح الفراعنة في التأهل للمونديال كان العامل الرئيسي لبقاء النادي السعودي بل أنه كان قريب من المنافسة على التأهل لدوري المحترفين .

ترك نبيه فريقه لخوض تجربة جديدة وبالفعل تولى تدريب ناد اف سي مصر بعدما كان قريباً من أكثر من اربع أندية سعودية كانت تخطب وده .

المدرب الطموح أسرّ في تصريحات خاصة أنه لن يعود لكرة القدم السعودية إلا مع ناد كبير يكون هدفه تحقيق لقب الدوري السعودي .

مدرب بتلك النجاحات ، مدرب كان مطلب لجماهير نادي الزمالك للتواجد في أي جهاز فني قادم يجب أن يكون له دور كبير في الجهاز الفني للمنتخب المصري في الفترة المقبلة .