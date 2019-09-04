رياضة | أبرز انتقالات المحترفين العرب في أوروبا خلال ميركاتو صيف 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز انتقالات المحترفين العرب في أوروبا خلال ميركاتو صيف 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 رسمياً مع نهاية يوم الإثنين الماضي 2 سبتمبر وبذلك تتحول أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى أنديتهم المفضلة ودورياتهم من أجل متابعة فعاليات الموسم الرياضي الجديد.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية المُنقضية وتحركات جديدة لبعض المحترفين العرب في الدوريات الأوروبية ومن بينهم لاعبين مصريين ولعل أشهرهم هو محمد النني لاعب آرسنال ومحمود حسن تريزيجيه الذي كان يلعب في الدوري التركي في صفوف قاسم باشا.

ويلعب عدد من المحترفين العرب المعروفين في الدوريات الأوروبية ودائماً ما تحاول الجماهير العربية أن تتابع أخبارهم مع أنديتهم لحظة بلحظة خاصةً أن هناك البعض منهم يعد من العناصر الأساسية في منتخاباتهم مثل محمد صلاح في مصر ورياض محرز في الجزائر.

Advertisements

كما يعد الانتقال الأبرز خلال ميركاتو الصيف الحالي هو انتقال إسماعيل بن ناصر لاعب وسط منتخب الجزائر من إمبولي الإيطالي إلى فريق إيه سي ميلان ويأتي ذلك عقب تألقه مع الخُضر خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي أقيمت في مصر وحصد هذا المنتخب الذي يقوده جمال بلماضي اللقب وقتها على حساب السنغال في المباراة النهائية.

وتتابع الجماهير المصرية عن كثب نجم منتخب الفراعنة محمد صلاح وقت مشاركته مع ليفربول فقد نجح "مو" في أن ينال احترام الجميع في انجلترا بعد تقديمه مستويات رائعة ومساعدة الريدز في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2019/2020.

ومع نهاية فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019؛ نحرص متابعينا الكرام عبر موقعنا "الخليج 365 الرياضي" أن نضعكم أمام أبرز تحركات المحترفين العرب في الدوريات الأوروبية عبر الجدول التالي: