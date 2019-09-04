رياضة | خاص| المصري يكشف تفاصيل رحلة "زنجبار" ورئيس البعثة وأزمة موكورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| المصري يكشف تفاصيل رحلة "زنجبار" ورئيس البعثة وأزمة موكورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو النادي المصري على الاقامة باحد فنادق منطقة ستون تاون والتي تقع بالقرب من ملعب المباراة ومكان تدريب الفريق ، وذلك استعدادا لمواجهة فريق ماليندي بطل زنجبار بالدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الخامس عشر من سبتمبر الجاري.

وقال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري في تصريحات خاصة للفجر الرياضي : استقرينا على فندق اقام الفريق وحرصنا على قرب المسافة بين الفندق وملعب المباراة.

واردف : سأكون رئيسا للبعثة المتجهة لزنجبار، والتي سوف تغادر مصر يوم 11 سبتمبر الجاري، وسنخوض اللقاء يوم 15 سبتمبر، والعودة في اليوم التالي مباشرة

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وتطرق الخولي للحديث عن أزمو موكورو قائلا : سنسدد غدا رسوم الالتماس، ضد إيقاف لاعبه شيخ موكورو

من ناحية اخرى قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إسناد مباراة المصري البورسعيدي وماليندي بطل زنجبار، إلى طاقم تحكيم أوغندي، بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم تحكيم أوغندي لإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني، مكون من ماشود سالي حكمًا للساحة ، ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين بالإضافة إلى وليام أولويا حكمًا رابعًا ، فيما سيتولى الاثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.

وأخيرا يسعى الجهاز الفني للنادي المصري إيهاب جلال، لحسم بعض الصفقات خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة أن الفريق يعاني من نقص عددي في بعض المراكز، التي قد تؤثر على مشواره في بطولة الدوري والكونفيدرالية الافريقية.