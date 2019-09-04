رياضة | كهربا مُتحديًا الزمالك: سأحدد مصيري في يناير.. وهذه رسالتي إلى جماهير الأهلي (فيدو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا مُتحديًا الزمالك: سأحدد مصيري في يناير.. وهذه رسالتي إلى جماهير الأهلي (فيدو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب أفيش البرتغالي تعجبه واندهاشه من جمهور الزمالك وحزنه منه وأكد أنه لم يبخل بنقطة عرق واحدة للنادي.

وقال كهربا في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"فضلت الانتقال لأفيش بدلًا من الاحتراف في الدوري التركي بسبب الشرط الجزائي".

وأضاف لاعب الزمالك السابق :"فترة احترافي في افيش البرتغالي مرحلة انتقالية لتحديد مصيري في يناير المقبل".

وتابع :"لا أعرف سبب حزن جمهور الزمالك مني في الفترة الحالية لأني قدمت الكثير للفريق ولم أبخل بنقطة عرق واحدة وليس من حقه ذلك".

وأكمل قائلًا :"لم يكن لدي الحق في اللعب للزمالك بعد 30 يونيو ومجلس إدارة الزمالك كانوا يعدوني بتجديد عقدي ولم يحدث ذلك".

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وأردف :"أثناء احترافي في اتحاد جدة، تنازلت عن مليون جنيه للزمالك وعلى الرغم من ذلك استفدت منه لأنه صنع اسمي".

وواصل :"الزمالك استفاد مني ماديا وحصل على 84 مليون منذ انضمامي له ولم اشكوه بسبب مستحقاتي".

وأوضح كهربا:"هناك حديث كثير ارغب في التحدث عنه على وسائل التواصل الإجتماعي ومن يهاجمني عبر تلك الوسائل قلة مأجورة".

وأشار لاعب منتخب مصر :"لا توجد مشكلة بيني وبين كيان الزمالك على الإطلاق".

ووجه كهربا رسالة إلى جماهير الأهلي قائلًا :"احب جمهور الأهلي وشاهدت منهم في الفترة الماضية حب غير طبيعي على الرغم من اني لم اقدم لهم شئ واشكرهم على دعمهم لي في الفترة الأخيرة".

واختتم تصريحاته قائلاً :"اسعى للعودة لمستواي سريعاً حتى أعود للمنتخب مرة أخرى".