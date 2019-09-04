رياضة | خيانة جديدة.. نيمار كذب على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيانة جديدة.. نيمار كذب على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الفصل في الدعوي القضائية الذي أقامها ضد نادي برشلونة الإسباني، علي خلفية المطالبة ببعض مستحقاته لدي النادي الكتالوني بعد رحيله باريس قبل عامين.

وتأتي القضية بين برشلونة ونيمار حول مكافأة قدرها 40 مليون يورو كان اللاعب البرازيلي يتلقاها لتوقيع عقد جديد مع النادي الكتالوني قبل شهور قليلة من مغادرته إلى باريس، ودفع الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو، وقد تم منح اللاعب 14 مليون يورو من المكافأة مقدما، وقام برشلونة بحجب الـ26 مليون يورو الآخرين عندما قرر الرحيل.

ويري "نيمار" أنه يحق له الحصول على مبلغ 26 مليون يورو بالإضافة لنسبة 10 %، أما بالنسبة لنادي برشلونة يقاضي اللاعب للحصول على تعويض بقيمة 75 مليون يورو لعدم احترامه عقده مع النادي الكتالوني.

الجدير بالذكر أنه تم تأجل الدعوي القضائية مرتين من قبل، وسيتم نظر الدعوي يوم 27 سبتمبر الجاري.