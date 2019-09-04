رياضة | أخبار برشلونة: نيمار يصدم البرسا.. وبارتوميو لا يريد رؤيته بقيمص الأعداء.. وفالفيردي يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم البرسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: نيمار يصدم البرسا.. وبارتوميو لا يريد رؤيته بقيمص الأعداء.. وفالفيردي يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم البرسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال أصداء فشل صفقة إنتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلي نادي برشلونة الاسباني، مستمرة حتي بعد إنتهاء سوق الإنتقالات الصيفية 2019، حيث كشفت بعض وسائل الإعلام الاسبانية اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر، عن كواليس جديدة بخصوص تعثر عودة اللاعب البرازيلي للنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 3 - 9 - 2019:-

لماذا فشلت صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة؟.. الإهانة كانت السبب الأكبر

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا قد أصبح أمر انتقاله إلى برشلونة معقداً نظراً لعدم رغبة أمير قطر تميم بن حمد وناصر الخليفي في مغادرة اللاعب صفوف باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه لا أمير قطر ولا ناصر الخليفي، كانا سيسمحان لنيمار بالرحيل، حتى أنهما رفضا بشكل قاطع أن يدفع اللاعب البرازيلي مبلغ 20 مليون يورو، ليفعل العملية بشكل رسمي.

وكان نادي برشلونة قد دخل في مفاوضات جادة لاستعادة خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس بناءاً على رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف فريق لعدم تأقلمه مع الأجواء الفرنسية.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أوضحت أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان شعروا بالإهانة بعد تحدث نيمار مع المدير الرياضي ليوناردو وأخبره أنه يريد المغادرة إلى برشلونة في صيف 2019.

وأكدت الصحيفة الإسبانية عبر تقريرها أمس الإثنين أن تميم بن حمد المالك الحقيقي للنادي الباريسي قد شدد على أن نيمار لن يتمكن من مغادرة باريس سان جيرمان إلا إذا تم دفع أكثر من 222 مليون يورو في خزائن النادي وهو نفس مبلغ شراءه عام 2017.

وتواصل ناصر الخليفي بأمير قطر لتوضيح وضع نيمار وموقف النادي وتم إخباره بأن نيمار يمكنه المغادرة، لكن فقط إذا وصل العرض إلى 300 مليون، وكان أول اجتماع بين سان جيرمان وبرشلونة في 13 أغسطس وعرض وقتها الكتالونيين فيليب كوتينيو ومبلغ صغير من المال لمحاولة إغلاق توقيع نيمار.

والجدير بالذكر أن نيمار قد انتقل لتمثيل صفوف باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة بمقابل مبلغ 222 مليون يورو في صيف عام 2017 بعد قضاء 3 مواسم في النادي الكتالوني.

بارتوميو يفشل في إرضاء ميسي

فشل جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة في الوفاء بـ"وعده" للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية 2019.

وكان "ميسي" طلب من بارتوميو ضرورة التعاقد مع "نيمار" من أجل المنافسة علي لقب دوري أبطال أوروبا، ووعده رئيس النادي الكتالوني أنه سيفعل المستحيل لضم اللاعب البرازيلي للبلوجرانا هذا الصيف وهذا لم يحدث.

رئيس برشلونة أصبح في مأزق أمام "ميسي" وجمهور برشلونة، بعدما فشل في حسم صفقة اللاعب البرازيلي كما وعد، "بارتوميو" لم يفعل المستحيل لضم "نيمار" كما صرح للنجم الأرجنتيني، لكنه أصر على التعاقد مع الفرنسي جريزمان من أتليتكو مدريد رغم رفض جمهور البلوجرانا تلك الصفقة.

وإذا لم ينفق رئيس برشلونة 120 مليون يورو لضم "جريزمان" كان يستطيع حسم صفقة "نيمار" مبكرًا، علي الرغم أنه صرح قبل 6 أشهر أن الفرنسي عثمان ديمبلي الذي رفض الرحيل عن برشلونة أفضل من اللاعب البرازيلي.

هذه الوقائع سوف يستخدمها جمهور برشلونة للهجوم ضد بارتوميو حال تعثر الفريق في البطولات بالموسم الجديد، كما ستضعف موقفه في الاستمرار في رئاسة النادي الكتالوني خلال الفترة القادمة.

الشرينجيتو: برشلونة سيفعل المستحيل لعدم رؤية نيمار بهذا القميص

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي برشلونة كان على استعداد أن يفعل المستحيل حتي لا ينتقل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلي صفوف غريمه التقليدي ريال مدريد خلال سوق الإنتقالات الصيفية 2019.

وقال الإعلامي الاسباني "خوسيه سانشيز" لبرنامج "الشرينجيتو": "برشلونة كان علي استعداد لرهن النادي كاملًأ مقابل أن يتفادى رؤية البرازيلي "نيمار" بألوان ريال مدريد".

وبذل نادي برشلونة جهودًا مكثفة خلال سوق الإنتقالات الصيفية 2019، للحصول علي خدمات اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وقدم العديد من المقترحات للنادي الباريسي لكن المفاوضات باءت بالفشل.

ورفض نادي برشلونة تنفيذ المطالب المالية لنادي باريس سان جيرمان حيث رأي أنه تمثل خطر مالي على النادي الكتالوني، كما رفض عدد من اللاعبين الذين طلبهم باريس سان جيرمان من برشلونة الدخول في الصفقة وتمسكوا بالاستمرار مع الفريق.

سبورت: برشلونة وضع الخطة المُحكة لضم نيمار

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الأسباني لن يتوقف عن محاولاته للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم إسدال الستار على سوق الإنتقالات الصيفية 2019.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة برشلونة مقتنعة تمامً بأن اللاعب البرازيلي سيعود للنادي الكتالوني العام المقبل

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن نادي برشلونة لم يتخذ أي خطوة رسمية جديدة لضم نيمار حتي الآن، ولكنه سوف يحاول مرة أخري الحصول على خدمات اللاعب في عام 2020، سواء كان ذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير، مثلما حدث في صفقة مواطنه "فيليب كوتينيو" لاعب ليفربول السابق، أو خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني يبقي هو المكان الوحيد الذي يريد "نيمار" الإنتقال إليه.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة عام 2017 وانتقل لصفوف فريق باريس سان جيرمان في صفقة قياسية كلفت إدارة النادي الباريسي 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

راكيتيتش يصب غضبه على برشلونة لهذا السبب !

كشفت تقارير صحفية إيطالية وإسبانية، أن المفاوضات بين إدارة ناديي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، حول انتقال النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى ملعب إليانز ستاديوم قد فشلت.

وتحدثت العديد من التقارير، حول إيفان راكيتيتش والفترة الأخيرة له خلال سوق الانتقالات الصيفية المنتهية، والتي ربطته بالإنتقال إلى يوفنتوس الإيطالي كثيراً، لكن لم يكن هناك حل بين الأطراف لاتمام الصفقة.

وفي هذا السياق، أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" من خلال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، أن النجم الكرواتي راكيتيتش أراد مغادرة برشلونة والإنضمام لليوفي، حيث فضل إياهم على باريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن وعلى الرغم من ذلك فإن اليوفي قد فشل في بيع أحد لاعبيه أو ايجاد الحل الصحيح لادخالهم بالصفقة مثل المدافع دانييلي روجاني أو المهاجم ماريو ماندزوكيتش أو نجم الوسط إيمري تشان، لذلك تخلى المدير الرياضي للسيدة العجوز، فابيو باراتيسي، عن فرصة مهمة لكنها قد تعود مرة اخرى.

بينما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن كل من إيفان راكيتيتش و وكيل اعماله كانت ميولهم للبقاء في برشلونة، لكن المدير الفني إرنيستو فالفيردي قد تجاهلهم خلال المباريات الأولى لبرشلونة بالدوري، مما دفع اللاعب للمطالبة لالاستماع لعرض اليوفي،

وبالجهة الأخرى، فقد أوضح الصحفي الإسباني كيم دومينيك، ان إيفان راكيتيتش كان جاهز بجدية حتى اليوم الاخير للانتقال لكن الاتفاق لم يتم التوصل له،

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فالفيردي يتخذ قرارًا جديدًا تجاه نجم برشلونة

يري الإعلامي الإسباني خافيير جاسكون أن المدرب ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، يجب أن يُعيد الكرواتي إيفان راكيتيتش للتشكيلة الأساسية للنادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وقال "جاسكون" في تصريحات صحفية لـ"الموندو ديبورتيفو" اليوم الثلاثاء: " نيلسون سيميدو أصبح غير مقنع، وفالفيردي يمتلك عذرًا لإعادة إيفان راكيتيتش للتشكيل الأساسي لبرشلونة، خاصة وأنه يحتاج سيرجي روبيروتو في مركز الظهير الأيمن".

وكان نادي برشلونة افتتح مشواره بالدوري الاسباني بالخسارة أمام أتليتك بلباو، ثم اكتسح ريال بيتيس في المباراة الثانية بنتيجة 5 - 2، قبل أن يتعادل في الجولة الثالثة مع فريق أوساسونا بنتيجة 2 - 2.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 4 نقاط.

برشلونة يضم نيمار على طريقة كوتينيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الخطة التي سيتبعها نادي برشلونة من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف الجاري.

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية ، أن برشلونة مقتنع تماما بفكرة التعاقد مع البرازيلي العام المقبل بعد أن فشل النادي في التعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

ورفض باريس سان جيرمان كافة العروض المقدمة من برشلونة طوال الفترة الماضية ليقرر الاحتفاظ بخدمات اللاعب بعد إغلاق السوق بشكل رسمي في يوم أمس الإثنين.

وكتبت صحيفة سبورت الإسبانية في تقريرها: برشلونة مقتنع بأن البرازيلي سيعود العام المقبل ،لم تحدث هذه الخطوة الآن ولكن برشلونة سيحاول مرة أخرى في عام 2020 سواء كان ذلك في يناير ، كما حدث مع فيليب كوتينهو او في الصيف ظل النادي الكتلوني هو المكان الوحيد الذي يريد نيمار الذهاب إليه.

نيمار يفاجئ برشلونة بهذا القرار

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن خطة نيمار القادمة بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وبقاؤه مع باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الموسم.

واكدت التقارير على أن نيمار لن يذهب لبرشلونة بشكل رسمي هذا الصيف بعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية يوم أمس الإثنين وفشل كافة محاولات برشلونة في ضم اللاعب بعد ان قدم النادي الفرنسي أكثر من عرض.

ورفض باريس سان جيرمان جميع عروض برشلونة بسبب ضعف المقابل المادي في كل مرة، فحاول برشلونة في المرة الأولي دمج لاعبين في الصفقة لكن باريس رفض ثم عرض لاعبين بجانب مبلغ مالي ليرفض باريس مرة أخري ثم عرض خيار الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي مقابل 220 مليون يورو لكن باريس رفض أيضاً لينسحب النادي في النهاية من الصفقة لعدم توصله لاتفاق مع باريس.

واشارت التقارير إلى أن نيمار منزعج للغاية من فشل انضمامه لبرشلونة ولذلك يدرس اللاعب الانتقال لنادي ريال مدريد في يناير في حالة تقديم النادي الملكي عرض رسمي يقنع باريس سان جيرمان بالتنازل عن خدماته في الفترة القادمة.

أزمة جديدة بين برشلونة وراكيتيتش بعد إنتهاء الميركاتو

تسيطر حالة غضب كبيرة على اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش لاعب فريق برشلونة من إدارة الفريق، وذلك بسبب نية الفريق في رحيله في فترة الإنتقالات الصيفية والتي انتهت مساء الأمس.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن كريستوبال سوريا صديق مُقرب من راكيتيتش قال بأن اللاعب لم يكن سعيداً بسبب نية الفريق بإدخاله ضمن صفقة نيمار، وذلك بعد ان قيل له مرتين بأنهم سيعتمدوا عليه هذا الموسم.

وأيضاً قال سوريا بأن كان هنالك إتفاق بين اللاعب الكرواتي ومسئولي يوفنتوس، لكن النادي الكتالوني لم يُسهل خروجه بسبب طلبه لمبلغ مالي ضخم.

وكان إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة قد أبدى عدم رغبته في رحيل ايفان راكتيتش، وأنه سيكون من اللاعبين الذي سيعتمد عليهم في الموسم الحالي بصفة أساسية.

بعد إغلاق الميركاتو.. السبب وراء فشل إنتقال نيمار لـ برشلونة

اثارت صفقة نيمار وبرشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان جدلاً في الأيام الماضية وكان حديث الانتقالات الصيفية قبل إغلاقه وعلى الرغم من ذلك ، فإن كل اللاعب استقر في حديقة الامراء.

لقد بذل نيمار كل ما في وسعه للحصول على خروجه هذا الصيف ، لكن باريس سان جيرمان لم يكن راضيا عن أي من العروض المطروحة.

قام لي باريزيان بتسجيل هذه القصة منذ بدايتها وأوضح أن "مساهمي باريس سان جيرمان في قطر شعروا بالإهانة" عندما أخبر نيمار ليوناردو أنه يريد العودة في الميركاتو الصيفي، وقرر أنه يمكن أن يغادر إذا تم تقديم عرض جيد جدًا للرفض.

كانت كلمة صاحب النادي "يمكن أن يغادر" ، لكن فقط إذا كان العرض ضخمًا: 300 مليون يورو ".

لقد تكثفت المحادثات بين الناديين في شهر أغسطس ، حيث التقيا للمرة الأولى."

وقال لو باريزيان عن ذلك الاجتماع الفارغ في 13 أغسطس، عندما عرض برشلونة فيليب كوتينهو ومبلغ صغير من المال.

بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد باريس سان جيرمان أن برشلونة تسربت معلومات حول الرحلة إلى وسائل الإعلام، مع توضيح الوقت والمكان ترك برشلونة في انتظار لفتة من نيمار لم يأت أبدًا.

أرادوا منه أن يسلح النادي بقوة ليبيعه كان من الواضح أنه أراد الخروج من أي باب، حتى لو أخذته إلى ريال مدريد.

ضغطت برشلونة على اهتمام مدريد، لكن لوس بلانكوس كان واضحًا أن سعر 300 مليون يورو لن يتحقق وأن هدفهم الرئيسي يبقى لشراء كليان مبابي في الصيف المقبل.

برشلونة يحسم صفقة مميزة في آخر لحظة بالميركاتو

حصل نادي برشلونة رسميا على توقيع صفقة مميزة، لينضم إلى صفوف الفريق الكتالوني في الصيف المقبل.

وأعلن نادي لاس بالماس الإسباني أن هناك اتفاق حدث مع برشلونة لانضمام اللاعب بيدري جونزاليس البالغ من العمر 16 عاما، إلى البلوجرانا بداية من الصيف القادم.

وانتقال بيدري جونزاليس إلى صفوف برشلونة مقابل 5 ملايين دولار، على أن يحصل لاس بالماس على نسبة 15 % من بيعه في قادم السنوات.

وكان برشلونة فشل في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب المطالب الضخمة التي وضعها الباريسيون.