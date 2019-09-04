رياضة | صدمة.. جماهير ليفربول تريد رحيل صلاح مقابل ضم هذا الثلاثي!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة.. جماهير ليفربول تريد رحيل صلاح مقابل ضم هذا الثلاثي! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح النجم المصري محمد صلاح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب الذي ساعد على تطور مستوى "مو" خلال الموسمين الماضيين مع الريدز.

ووصل صلاح إلى "أنفيلد" في صيف 2017 قادماً من تجربة رائعة في صفوف روما الإيطالي وبات وقتها أحد أشهر النجوم في "الكالتشيو" ولكن قدومه إلى ليفربول كان اختبار جديد للنجم المصري خاصةً أن تجربته السابقة في البريميرليج مع تشيلسي لم يُكتب لها النجاح.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن الجميع يعرف الآن وضع صلاح مع ليفربول وهذا هو السبب في قيام بوابة معروفة بإجراء استطلاع رأي حيث سألوا عن اللاعب الذي يجب بيعه من ليفربول من أجل تمويل التعاقدات القادمة المحتملة للريدز.

وحصل النجم المصري محمد صلاح على أكبر عدد من الأصوات بينما طالبت الجماهير بالتعاقدات التالي؛ جادون سانشو من بروسيا دورتموند وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان والألماني الشاب كاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن.

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وترى الصحيفة الإسبانية أنه حان الوقت لرحيل صلاح البالغ من العمر 27 عامًا بعد أن قدم الكثير للنادي، فبعد أن كانت قيمته 40 مليون يورو أصبح الآن سعره حوالي 180 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زين الدين زيدان لا يمانع قدوم محمد صلاح وبالتالي يمكن أن يكرر ريال مدريد سيناريو انتقال فيليب كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في يناير عام 2017.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح قد خاض مع ليفربول خلال الموسم الماضي 52 مباراة في كافة المسابقات وسجل 27 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة وكان قد تقاسم صدارة هدافي الدوري الانجليزي مع أوباميانج وماني برصيد 22 هدفاً لكلاً منهم.

وكانت مباراة ليفربول الماضية ضد بيرنلي (3-0) قد شهدت لقطة مثيرة للجدل حيثُ ظهر السنغالي ساديو ماني غاضباً من محمد صلاح بعد ضياع أحد الفرص حيثُ رفض النجم المصري إعطاء الكرة لزميله الذي كان في وضع أفضل أمام المرمى ويمكن تسجيل هدفاً.

وأشارت وسائل الإعلام الانجليزية إلى أنه هناك نوع من "الغيرة والأنانية" بين الثنائي رغم نفي مسؤولي الريدز وطالبت بضرورة تدخل يورجن كلوب لتهدأة الوضع حتى لا يتأثر الفريق بذلك.