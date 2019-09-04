رياضة | نجم تشيلسي الواعد يكشف عن السر وراء تألقه اللافت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي الواعد يكشف عن السر وراء تألقه اللافت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم الإنجليزي الشاب ماسون مونت، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي الواعد، عن السر وراء إنطلاقته الرائعة مع البلوز، تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد.

وقال "مونت" خلال تصريحات صحفية: "البريميرليج هو واحد من أقوى الدوريات في العالم. كطفل صغير الهدف هو اللعب في البريميرليج، وبالنسبة لي الحلم كان اللعب لتشيلسي أيضًا. لذا أنا سعيد جدًا جدًا.

واختتم النجم الواعد بقوله: "الطريقة التي بدأت بها كانت جيدة، وأنا سعيد جدًا بها وآمل أن أستمر بتسجيل الأهداف، كما أنه يمكنني مساعدة الفريق بالصناعة أيضًا".