رياضة | مفاجأة.. سبب غريب كان وراء انسحاب ريال مدريد من صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. سبب غريب كان وراء انسحاب ريال مدريد من صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحف إسبانية صباح اليوم، بأن نادي ريال مدريد كان يرغب بالفعل في الحصول على خدمات الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، وبالفعل كانت هناك مفاوضات بين النادي من جهة وبين والد نيمار من الجهة الأخرى، ولكن يبدو بأن اللحظات الأخيرة قد شهدت إنسحاب النادي الملكي من الصفقة لأسباب كانت في البداية غير معلومة وغير مفهومة، ولكن ماركا قد كشفت عنها في تقرير لها حول صفقة نيمار صباح اليوم.

الصحيفة المقربة من ريال مدريد، قال بأن إنسحاب ريال مدريد من صفقة نيمار لم يكن بسبب المطالب المالية المبالغ فيها من قبل إدارة باريس سان جيرمان أو حتى بسبب رغبة نيمار في الإنتقال إلى برشلونة، ولكن بسبب وجود شكوك لدى إدارة الملكي، بأن نيمار يعاني من إصابة مزمنة، وأن الحالة البدنية له لم تعد كما كانت.

وأشارت صحيفة "ماركا"، بأن النجم البرازيلي، يعاني في الفترة الأخيرة من (تكرار اصابة مشط القدم)، وهو ما جعل يتراجع في اللحظات الأخيرة عن إستكمال مفاوضاته مع والد نيمار ووكيل أعماله بخصوص الصفقة.

يذكر بأن الصحف الإسبانية قد أشارت إلى كون المدرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قد أخبر إدارة ناديه برغبته في الحصول على كليان مبابي في الصيف المقبل، وهو أمر جعل إدارة ريال مدريد تفكر كثيرًا قبل إستكمال مفاوضاتها مع باريس بخصوص نيمار، وتأجيل الأمر للموسم المقبل، والذهاب نحو هدف زيدان الأول، وهو الفرنسي كليان مبابي، والذي قد يكلف خزينة النادي المدريدي ما يقارب ال200 مليون يورو.