رياضة | ألفيس: نصحت برشلونة بعدم التعاقد مع نيمار لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألفيس: نصحت برشلونة بعدم التعاقد مع نيمار لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن النجم الدولي البرازيلي داني ألفيس، لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، كان له رهان صائب حول مستقبل مواطنه نيمار جونيور دا سيلفا.

ومن الجدير بالذكر انه نيمار ارتبط بشدة بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسابني، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت أمس الإثنين، بعد عامين على رحيله إلى باريس سان جيرمان.

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وتحدث ألفيس خلال شهر مايو الماضي، عندما كان لاعباً في صفوف باريس سان جيرمان عن مستقبل نيمار، وأكد إبان ذلك الوقت على أن مواطنه لن يرحل عن العاصمة الفرنسية.

وصرح ألفيس بقوله: "أراهن على عشاء ؟ هذا قليل ويمكنني المراهنة على برج إيفل، أعتقد أن نيمار سوف يستمر في باريس سان جيرمان".

واختتم في هذا السياق: "نيمار يمر بمرحلة انتقالية لأن النتائج لا تظهر، هو مهووس للغاية ويريد فقط أن تكون النتيجة واضحة".