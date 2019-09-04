رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: فسخ عقد لاعب الفريق وزيدان في ورطة ومستقبله على المحك وتهديد نجم الريال بالتجميد بسبب "الهروب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: فسخ عقد لاعب الفريق وزيدان في ورطة ومستقبله على المحك وتهديد نجم الريال بالتجميد بسبب "الهروب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها ترقب الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الرحيل إلى الملكي وغياب نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة الميرينجي في دوري أبطال أوروبا . وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- أزمة ثقة بين زيدان ونجم ريال مدريد

يعانى اللاعب البرازيلي لريال مدريد فينسيوس اللاعب الشاب من عدم الثقة الكاملة خلال الفترة السابقة، خاصة بعد عدم تقديم الإضافة للفريق خلال مشاركاته.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب يسعي لكسب ثقة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد والذى لم يكسب ثقته حتى الأن خاصة بعدما دخل التشكيلة الأساسية للفريق في أول مباراة في الدوري ضد سيلتا فيجو ثم أصبح فينيسيوس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب سيسعى لكسب الثقة مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولى الذى ستستمر لمدة 14 يوم ويحلم باللعب حتى لعدة دقائق لكسب ثقته فى نفسه ومهاراته.

ويلعب فينيسيوس تحت ضغظ كبير بسبب حجز المكان الذى يستطيع اللعب به وهو الجناح الأيسر للصفقة الجديدة والنجم البلجيكى إيدين هازارد المصاب من الجولات التحضيرية.

وقام ريال مدريد بالتعاقد مع 4 صفقات جديدة لتدعيم الفريق كان أبرزها التعاقد مع النجم البلجيكى إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق والذى تعاقد معه الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعقد يمتد لعام 2024.

ثم تعاقد الريال مع المهاجم المميز لإينتراخت فرانكفورت الألمانى السابق لوكا يوفيتش بعقد يمتد حتى عام 2025.

وقام ريال مدريد بتدعيم الجبهة اليسري بالتعاقد مع فيرلاند ميندى الظهير الأيسر السابق لفريق ليون الفرنسي السابق مقابل 50 مليون يورو وحتى عام 2025.

وقام ريال مدريد فى ختام فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بتدعيم مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع حارس باريس سان جيرمان ألفونس أريولا قادماً ضمن صفقة رحيل الحارس الكوستاريكى لمدريد كيلور نافاس لصالح باريس.

- بوجبا يتمنى الرحيل إلى الملكي

يطمح الفرنسي الدولي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد لارتداء قميص ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات القادمة وفي أسرع وقت بعد فشل انضمامه إلى الملكي هذا الصيف.

وكان الفرنسي بوجبا ضمن أهداف ريال مدريد في صيف 2019 بطلب من المدرب زين الدين زيدان ولكن لم يستطع النادي الاسباني في خطف خدمات اللاعب بسبب تمسك إدارة مانشستر يونايتد باستمرار بأمر من أولي سولشاير.

ويعد بوجبا أفضل خيار لزيدان في خط وسط ريال مدريد خاصةً أن الفرنسي قدراته أعلى من ثلاثي وسط الملكي لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسميرو كما أنه أعلى رقمياً على المستوى الهجومي.

وأُعجب بوجبا بتعليق أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" والذي يطالبه فيه بالقدوم إلى ريال مدريد، وكان في هذا التعليق كلمات: "أرجوك فلتأت إلى مدريد".

والجدير بالذكر أن بوجبا قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد في صيف 2016 ويعد من العناصر الأساسية في صفوف مان يونايتد ويفضله كثيراً المدرب الاسكتلندي أولي جونار سولشاير.

- الحاج ضيوف ينصح نجمي ليفربول بالرحيل إلى الملكي

كشف اسطورة الكرة السنغالية الحاج ضيوف عن النادي الأنسب لمواطنه ساديو ماني، وزميله في ليفربول، المصري محمد صلاح، للإنتقال إليه خلال الفترة القادمة.

وقال "السنغالي" الحاج ضيوف في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "إذا كنت مكان محمد صلاح وساديو ماني، سوف أحاول الانتقال إلي نادي ريال مدريد الاسباني".

وأضاف: " يجب أن يعمل الثنائي على الرحيل للدوري الاسباني والإنتقال لصفوف ريال مدريد"، متساءلًا ماذا يمكنهما أن يحققان مجددًا مع نادي لفربول الإنجليزي؟

وأتم تصريحاته: " يجب على الثنائي البحث عن تحدي جديد ويجب عليهما الإنتقال للدوري الاسباني للعب ضمن صفوف ريال مدريد وبرشلونة بجانب أفضل اللاعبين في العالم".

الجدير بالذكر أن صلاح وماني حققا لقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول بالموسم الماضي، كما ساهم في تحقيق الريدز مركز "الوصيف" ببطولة الدوري الإنجليزي.

- عاجل.. مانشستر يونايتد يكشف عن الحالة الوحيدة لبيع "بوجبا" لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية لعام 2019.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد كان مؤيداً وبشدة لبيع بول بوجبا لريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.

ولكن النرويجي سولشاير اشترط على إدارة الشياطين الحمر، أن يتم ذلك في وقت مبكر من الميركاتو الصيفي، وأن تكون الصفقة مقابل مبلغ كبير، ليتسنى له إعادة استثمار المبلغ بشراء لاعبين جدد لتعويض رحيل الفرنسي.

وعلى ذلك فقد أكدت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد لم يمانع مطلقًا ببيع بوجبا للنادي الملكي، أو لأي من الراغبين في التعاقد معه من الأندية الأوروبية الكبرى، لكن لم يصل للنادي مبلغ يقنعهم لبيعه.

ومن الجدير بالذكر أن النجم الفرنسي بوجبا، قد ربط نفسه بالانتقال إلى نادي ريال مدريد، وذلك على الرغم من انتهاء الميركاتو الصيفي، أمس الإثنين.

وفي هذا السياق، فقد قام اللاعب الفرنسي بالإعجاب بالتعليق الذي كتبه مشجع للنادي الملكي يطالب بوجبا بالانتقال لملعب سانتياجو بيرنابيو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تصرف النجم الدولي الكبير يكشف عن نواياه، وأنه لا يزال يحلم بالانتقال إلى "سانتياجو برنابيو".

وسبق أن صرح بوجبا بأنه يتطلع لخوض تحدٍ جديد هذا الموسم خارج "أولد ترافورد"، إلا أن اليونايتد بالغ في شروطه المادية للموافقة على رحيل النجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

- بشري سارة لريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

أصبح نجم باريس سان جيرمان خارج حسابات توماس توخيل في المباراة التي سيخوضها الفريق الباريسي ضد ريال مدريد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد والمقرر إقامتها يوم 18 سبتمبر القادم في أول مباريات دوري أبطال أوروبا بسبب الإيقاف.

وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم قد أعلن في مارس الماضي إيقاف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان لمدة 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا بسبب إهانته لطاقم التحكيم عقب مباراة مانشستر يونايتد التي شهدت خروج فريقه من الشامبيونزليج.

والجدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا قد أوقعت فريق ريال مدريد ضمن فرق المجموعة الأولى مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي وجالطة سراي التركي.

وفشلت محاولات إبعاد نيمار عن باريس سان جيرمان رغم رغبته في الرحيل وسط اهتمام كلاً من ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة حيثُ قدم النادي الكتالوني عروضاً مغريةً من أجل اللاعب البرازيلي.

وكان نيمار لاعبا في صفوف برشلونة من (2013 حتى 2017) وحسب موقع ترانسفير ماركت، فقد لعب 186 مباراة في مختلف البطولات حيثُ سجل 105 هدفاً وصنع 76 تمريرة حاسمة.

- ماركا: 7 لاعبين لا يستغني عن زيدان

ألقت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الضوء على تعثر ريال مدريد وعدم استقرار الفرنسي زين الدين زيدان على تشكيلة واحدة وذلك منذ بداية الموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

وقال الصحيفة الإسبانية أن زيدان لا يزال يبحث بعد أن خاض ثلاث مباريات بثلاثة فرق وثلاثة أنظمة و17 لاعباً أساسياً، حيثُ لم يجد صيغته في ريال مدريد هذا الموسم بعد أن لعب 3 مباريات في الليجا، ولم يكرر المدرب التشكيلة الأساسية حتى الآن، ضم 17 لاعبًا مختلفًا منذ البداية في المباريات الثلاث.

- المباراة الأولى:

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابات قد أجبرت زيدان على الاعتماد على مجموعة محددة، لكن التغييرات قد حدثت بالفعل وبدأ بتشكيلة 4-3-3 في بالايدوس ضد سيلتا فيجو، الذي حقق فوزه الوحيد في هذا الموسم، وبدأ أورديزولا على اليمين مع إيقاف كارفخال، في حين قام فينيسيوس وبيل بمساندة بنزيما في الهجوم، فاز مدريد 3-1.

- المباراة الثانية:

تغيرت تشكيلة الريال ضد بلد الوليد واختار 4-2-3-1 مع بداية ايسكو وخاميس عاد كارفخال إلى الفريق وسارت الأمور على ما يرام ، لكن مدريد كانت تفتقر إلى الشراسة تحول إلى 4-4-2، ولكن انتهت المباراة 1-1.

- المباراة الثالثة:

استخدم زيدان طريقة 4-4-2 في المباراة الثالثة لعب لوكا يوفيتش وبنزيما وبدأ لوكاس فاسكيز، وكذلك ميندي سارت الامور بشكل جيد ولكن وصول لوكا مودريتش في الشوط الثاني لم يساعد.

وأصبح من الواضح رغم التغييرات الكثيرة أن زيدان لديه عمود فقري بدأ كل من كورتوا وراموس وفاران وكاسميرو وتوني كروس وبيل وبنزيما في كل مباراة، على الرغم من أن اللاعب الويلزي كان لديه قدم ونصف في الصين قبل شهر.

وبدأ فيرلاند ميندي ولوكا يوفيتش يوم الأحد، لكن إيدر ميليتاو ورودريجو وهازارد لا يزالون جميعهم بمنأى عنهم ، بسبب إصابة الأخيرين لم يستقر زيدان على فريق، وسوف يرغب في استخدام الفاصل الدولي لفعل ذلك بالضبط.

- ريال مدريد ينهي عقد لاعبه بالتراضي

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الإثنين، إلى أن نادي ريال مدريد فشل في تسويق أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت رسمياً مساء يوم الإثنين الماضي 2 سبتمبر.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قد أنهى مع لوكاس سيلفا العقد بالتراضي بين الطرفين حيثُ أُغلق سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية ولم يجد ريال مدريد طريقة للتخلص من لوكاس لهذا السبب، هو الآن لاعب حر.

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وكان سيلفا قد انتقل لصفوف ريال مدريد في 2015 قادماً من كروزيرو البرازيلي وسبق أن خرج إعارة لصفوف أولمبيك مارسيليا نظراً لعدم حاجة الفريق لخدماته.

والجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد تعاقد مع 6 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الأبيض وهم؛ لوكا يوفيتش وإيدين هازارد ورودريجو وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو وكوبا.

وفشلت الإدارة المدريدية في حسم انتقال الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد حيثُ اصطدمت رغبة زين الدين زيدان بتمسك إدارة الشياطين الحمر باستمرار اللاعب.

كما لم تتمكن إدارة ريال مدريد في الدخول بجدية في صفقة نيمار رغم أن انتقال اللاعب إلى الملكي كان ولا يزال حلم بالنسبة للرئيس فلورنتينو بيريز وأسفرت الانتقالات عن استمرار البرازيلي في صفوف باريس سان جيرمان

- سيناريو دي خيا يتكرر.. ريال مدريد يفشل في حسم هذه الصفقة

فشلت إدارة ريال مدريد في التعاقد مع صفقة قوية لتدعيم خط وسط ريال مدريد بعد تكرار طلب الفرنسي زين الدي زيدان برغبته في التعاقد مع لاعب بقيمة مواطنه الدولي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد فقد تمسكت إدارة ناديه باستمراره ورفضت فكرة التفريط في خدماته رغم إغراءات النادي الأبيض.

ويريد زيدان أن يضم لاعب وسط بقيمة فنية ثقيلة من أجل تدعيم خط وسطه خاصةً أن بوجبا يعد أفضل فنياً على المستوى الهجومي والدفاعي من الثلاثي "لوكا مودريتش وكاسميرو وتوني كروس" ولكن حتى خيارات فلورنتينو بيريز رئيس النادي لم تكن أعلى من الفرنسي الدولي.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن ريال مدريد كرر سيناريو فشله في ضم دافيد دي خيا عام 2015 عندما أغلقت فترة الانتقالات قبل الإعلان الرسمي بساعت قليلة، ولكن هذا الصيف فعلها مع برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتينج لشبونة والذي حاول ضمه بدلاً من بوجبا لكن عامل الوقت منع قدوم اللاعب لـ"سانتياجو برنابيو".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيريز كان يرى فيرنانديز أرخص وأقل جاذبية من الثنائي بوجبا وكريستيان إريكسن لذلك فضل أن يتم التوقيع معه لإرضاء زيدان الذي كان يبحث عن ضم لاعب وسط بأي ثمن من أجل تدعيم ثغرة هذا المركز، علماً بأن سعره هو 70 مليون يورو فقط.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد واجه حاجز "الوقت" والذي منع السير في الإجراءات الرسمية من الكشف الطبي وتوقيع العقود والوصول لاتفاقات شخصية مع اللاعب برونو فيرنانديز ليتكرر نفس ما حدث عندما اتفقوا مع دي خيا حارس مان يونايتد على كل شيء ولكن الصفقة فشلت بسبب التأخير في الوقت.

والجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد نافس على ضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان ولكن دخول برشلونة في الصفقة بالإضافة إلى يوفنتوس وقف عائقاً أمام محاولة فلورنتينو بيريز لتحقيق حلمه حيثُ يعتبر التوقيع مع البرازيلي بمثابة خطوة استراتيجية.

وتعاقدت إدارة نادي ريال مدريد مع 6 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية وهي؛ "رودريجو ولوكا يوفيتش وإيدين هازارد وإيدير ميليتاو واللاعب فيرلاند مينيدي والياباني الشاب كوبا"، فيما عانى الفريق من لعنة الإصابة حيثُ أصيب ماركو أسينسيو بالرباط الصليبي.

- زيدان يقع في ورطة كبيرة.. ويضع مستقبله مع ريال مدريد في خطر

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أنه يستمر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، في البحث عن الثبات الفنيّ، حيث بـدأ الموسـم مع ثلاث تشكيلات وثلاث طـرق لعب مختلفة، واستخدم 17 لاعباً.

الجدير بالإشارة أن المدير الفنيّ الفرنسيّ، وحتى الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، لم يعثر على الصيغة الثابتة لأسلوب وخطة لعب الفريق في بداية الموسـم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، انه منـذ بداية الموسم بدأ زيدان بـالبحث عن طريقة وأسلوب يخرج أفضل تشكيلة ونظام لعب يُعيد ريال مدريد إلى الأداء الأفضل، حتى الجولة الثالثة مـن الليجا استخدم الفرنسيّ ثلاث تشكيلات وثلاث أنظمة مختلفة ولم يكرر أي تشكيلة حيث استخدم 17 لاعباً.

الجدير بالذكر ان الإصـابات التي عانى منها لاعبي الريال لم تسمح لـزيدان في الرهان على تشكيلة ثابتة، لكن المباريات السيئة والتغييرات المستمرة في تشكيلة الفريق لم تُزل الشكوك حول الفريق بعد موسم ماضي سيء.

مدرب ريال مدريد بدأ الموسم الحالي بخطة 4-3-3 وحقق فوزه الأول والوحيـد في الليجا هذا الموسم، لم يكن الفوز سهلاً خاصة بعد اللعب بـ 10 لاعبين في الشـوط الثاني وقـدم الفريق مستوى جيد في ملعب البالايدوس.

وفي الجولة الثاني، قـام زيدان بالتغيير على تشكيلته فـقام بالبدء بـخاميس رودريجيز وإيسكو ألاركون منذ البداية واللعب بطريقة 4-2-3-1 والهـدف كان السيطرة على وسـط الملعب واللعب بكثافة بتواجد كاسيميرو وكروس في الوسط، ولكن تعرض كل من إيسكو وخاميس لمشاكل بدنية أدت إلى تغيير الطريقة لتصبح 4-4-2 .

ومن هنا فقد زيدان السيطرة على المباراة بعدما كانت تلك السيطرة قبل التغيير الذي حصل مؤكدة وفعالة، ونزول يوفيتش واللعب بـ 4-4-2 لتنتهي المباراة بـهدف لـمثله بعد أن كان ريال مدريد متقدماً بـهـدف.

زيدان وعلى الرغم من التغييرات المستمرة، فإنه يحتوي على عمود فقري، وهو كورتوا وراموس وفاران وكاسيميرو وكروس وبيل وبنزيما هؤلاء السبعة الذين بدأ بهم في جميع المباريات الثلاث السابقة.

- زيدان يهدد مستقبل نجم ريال مدريد الواعد بالفشل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب خط هحوم ريال مدريد الإسباني، قد وصل لحالة أشبه بـ"الهروب" من النادي الملكي.

ومما لا شك فيه، أنه لم تكن بداية هذا الموسم 2019-2020 سهلة بالنسبة لـفينيسيوس على الرغم من أن إصابة هازارد و التي فتحت كل الأبواب من أجل حجز مكان له بالتشكيلة الأساسية في أول مباراة في الدوري (ضد سيلتا فيجو)، ثم تم ترك فينيسيوس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين وبالكاد قدم الإضافة في خط الهجوم عند نزوله.

صحيفة "ماركا" أشارت إلى أنه إضافة على ذلك فقد شوهد اللاعب وكأنه يلعب تحت الضغط، حيث كان مخطئًا في اتخاذه للقرارات وهو يريد إظهار الكثير من المهارات التي يمتلكها، بإختصار هو ليس نفس اللاعب الذي وقعت الجماهير في حبه الموسم الماضي.

وعلى ذلك فإنه خلال هذا التوقف الدولي ستكون فكرة اللاعب البرازيلي الواعد هي إستعادة الأحاسيس الجيدة بعد أن تم استدعائه لمنتخب البرازيل الأول، ويأمل فينيسيوس في أن يمنحه مدرب المنتخب، ليوناردو تيتي بعض دقائق من أجل اللعب و إستعادة مستواه لمواجهة التحديات الجديدة لهذا الموسم و أن يستقر في اللعب بالتشكيلة الأساسية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وبالطبع لن يكون الأمر سهلا أولاً لأن الجهة اليسرى محجوزة بالفعل للبلجيكي إيدين هازارد، أي ما يعني تحوله لللعب على الجهة اليمنى وهي مكان لا يشعر به بالرحة أقل وكما أن هذا المركز فيه الكثير من المنافسة من جاريث بيل ولوكاس فاسكيز وإبراهيم دياز أيضا وهذا ما سيضر بخيارات اللاعب.

ويسعي فينيسيوس من خلال هذا التوقف من كسب ثقة زيدان و كسب مكان له في التشكيلة الأساسية. طار فينيسيوس عالياً في الموسم الماضي عندما ضربت الفريق مجموعة من الشكوك والاضطرابات.

مفاجأة.. نجم ريال مدريد يعرض نفسه على ميلان!

كشفت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عرض أحد لاعبي ريال مدريد نفسه على مسؤولي ميلان الإيطالي من أجل التعاقد معه خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية والتي انتهت في يوم الإثنين الماضي 2 سبتمبر. وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد كان أحد اللاعبين المعرضين للرحيل حتى اللحظة الأخيرة من فترة الميركاتو الصيفي فقد اتصل اللاعب بالمدير الرياضي في ميلان وهو صديقه زفونيمير بوبان ولكن الأمر انتهى بالتعاقد مع كرواتي آخر وهو أنتي ريبيتش. وأوضح بويان في تصريحاته عبر شبكة "سكاي سبورتس" أن مودريتش كان يعتزم اللعب في ميلان، لكن كان لديه سبب أكبر للبقاء في ريال مدريد حيثُ قال: "مودريتش هو لاعب رائع ويحب الميلان، لكن من الصعب للغاية التعاقد معه لقد أراد مغادرة الريال بعد موسم سيء". والجدير بالذكر أن لوكا مودريتش كان قريباً قبل ذلك من الانتقال إلى ريال مدريد ولكن مشروع وخطة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد أقنعت الكرواتي بالبقاء مع ريال مدريد خاصةً مع عدم تعاقد الإدارة المدريدية حتى الآن مع لاعين في خط الوسط بقيمة بول بوجبا وكريستيان إريكسن وبرونو فيرنانديز وفان دي بيك. لم يقدم لوكا مودريتش المستوى المأمول منه خلال الموسم الرياضي الماضي رغم أنه كان قد سيطر على جوائز الأفضل في أوروبا من الاتحاد الأوروبي وأيضاً من الاتحاد الدولي "فيفا" نظراً لمشاركته الإيجابية مع منتخب كرواتيا والوصول لنهائي كأس العالم ورغم الخسارة لكن اللاعب كان الأفضل في الـ"مونديال". وتعاقدت الإدارة المدريدية خلال فترة الانتقالات الصيفية مع 6 لاعبين وهم؛ إيدين هازارد وردريجو وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي ولوكا يوفيتش، بينما فشلت في ضم لاعب وسط قوي بعد رفض إدارة مانشستر يونايتد التفريط في اللاعب وأيضاً تأخر حسم صفقة برونو فيرنانديز من سبورتينج لشبونة. ولا يزال خط وسط ريال مدريد متكون من "لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسميرو" ولا حتى يوجد بديل مناسب ليحل مكان أحدهم حال وجود إصابة أو إيقاف لأي لاعب من الثلاثي الوسط في بطولتي الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا.

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