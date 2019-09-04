رياضة | أول ظهور لأيمن حفني مع المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ظهور لأيمن حفني مع المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر اليوم أيمن حفني لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي في تدريب فريقه الفيومي اليوم لاول مرة.

وتألق أيمن حفني مع الزمالك المواسم الماضية ولكن ابتعاده الفترة الاخيرة عن المشاركة مع الابيض دفعه للرحيل وخوض تجربة جديدة بنادي اخر.

وتعاقد مجلس ادارة نادي مصر المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام مع أيمن حفنيلاعب وسط الزمالك ، لمدة 3 مواسم بعد شراء اللاعب بصفة نهائية من القلعة البيضاء.

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وقام أيمن حفني بالتوقيع على عقود انضمامه للمقاصة في مقر الشركة مع اللواء محمد عبد السلام ، في حضور الدكتور طارق عبدالباري نائب رئيس النادي ومحمد مجد عضو مجلس الادارة والدكتور عصام سراج مدير الاستثمارات التجارية بالنادي ومجدي عاشور عضو لجنة التعاقدات.

وكان انتقال أيمن حفني لصفوف المقاصة قد شهد مفاوضات صعبة وطويلة اقتربت من 25 يومًا وحالة من الشد والجذب بين عصام سراج ، وأمير مرتضي منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك ،في ظل الاختلاف على بعض بنود العقد وطريقة السداد والأمور المتعلقة بانتقال اللاعب بشكل نهائي، ولكن تم حسم الصفقة رسميا بعد الاتصال المباشر بين اللواء محمد عبد السلام ،وبين المستشار مرتضي نصور رئيس الزمالك وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانضمام اللاعب لصفوف المقاصة ، في ظل العلاقة الجيدة التى تربط الناديين.

وتسلم الدكتور عصام سراج الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الزمالك، وقام وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة بقيد أيمن حفني في قائمة الفريق رسميا باتحاد الكرة لمشاركته مع الفريق بالموسم الجديد