رياضة | فيفا يزف أنباء سارة عن إذاعة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيفا يزف أنباء سارة عن إذاعة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إذاعة مباريات الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، عبر موقعه الرسمي، وقناة (FIFA) علي موقع "يوتيوب".

وأكد "فيفا" عبر موقعه الرسمي أنه يمكن للمشجعين متابعة البث المباشر لمعظم مباريات الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، والتي ستقام في الفترة ما بين 4 و10 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال الموقع الرسمي للإتحاد الدولي وقناة (FIFA) علي موقع "يوتيوب"، كما يتاح إعادة هذه المباريات للمشجعين ولكن عند الطلب.

وأوضح أنه سيتم نشر قائمة بالمباريات التي سيتم إذاعتها عبر الموقع الرسمي للفيفا.

وأشار أن عرض هذه المباريات لأول مرة على العالم أجمع يؤكد على التحول الرقمي المستمر لـ"فيفا" والعمل المتواصل لدعم تطوير كرة القدم في أفريقيا وتوفير التواصل مع المزيد من عشاق اللعبة الجميلة.

- نظام تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022:

تقام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس لعالم 2022 علي 3 مراحل، حيث يشارك في الدور التمهيدي للتصفيات 28 منتخبًا، يتنافسون على 14 مقعدًا في الدور التالي.

وينضم الـ14 منتخبًا المتأهلين من الدور التمهيدي لـ 26 منتخبًا الأفضل ترتيبًا في دور المجموعات ويتم تقسيمهم علي 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتم تقسيم المنتخبات وفقًا لتصنيف الإتحاد الدولي.

وفي المرحلة النهائية يتم تقسيم المنتخبات الـ10 أصحاب الصدارة في دور المجموعات لمستويين، ويتقابل منتخبات التصنيف الأول مع أحد منتخبات التصنيف الثاني في مباراتين ذهاب وعودة بنظام "خروج المغلوب".

وإليكم مواجهات الدور التمهيدي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم:

- بوروندي × تنزانيا

- غينيا الاستوائية × جنوب السودان

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- السودان × تشاد

- الصومال × زيمبابوي

- جامبيا × أنجولا

- جزر القمر × توجو

- إثيوبيا × ليسوتو

- إريتريا × ناميبيا

- موريشيوس × موزمبيق

- جيبوتي × إسواتيني

- ساو تومي وبرينسيب × غينيا بيساو

- ليبريا × سيراليون

- بوتسوانا × مالاوي

- سيشيل × رواندا