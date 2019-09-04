رياضة | خاص| موقف عماد متعب من الانضمام للجهاز الفنى لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| موقف عماد متعب من الانضمام للجهاز الفنى لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت خلال الفترة الأخيرة أنباء عن تفكير اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على الإستعانة بنجم منتخب مصر السابق والنادى الأهلى عماد متعب فى الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر والذى سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.

وعلم " الخليج 365 الرياضي" أن عماد متعب لم يتواصل معه أحد من داخل اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى لتولى منصب مدير المنتخب أو منصب مدرب الفراعنة.

وأن عماد متعب مازال لا يعلم شئ عن ذلك الأمر ليتم دراسته خلال الفترة المقبلة سواء فى ترشيحه مدرب مساعد فى الجهاز الفنى الجديد أو مدير للمنتخب لأن اللاعب السابق للفراعنة لم يتحدث معه أحد من اللجنة الخماسية.

ويعد عماد متعب أحد أفضل المهاجمين فى تاريخ كرة القدم المصرية والذى شارك مع منتخب مصر فى 64 مباراة دولية سجل خلالها 26 هدف وكان أحد اللاعبين الذى حصدوا ثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010 تحت قيادة المدير الفنى حسن شحاتة. Advertisements وكان متعب قد أعلن إعتزاله العام الماضي ليتوجه لمجال التحليل عبر القنوات الفضائية. وكشفت الخليج 365 الرياضي أن حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب هو الأقرب من بين المرشحين ال 5 الذى أعلن عنهم اتحاد الكرة لتولى منصب المدير الفنى القادم خلفاً لخافير أجيري المدرب السابق والذى رحل عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا 2019.

وأعلن عمرو الجناينى عن ال 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم :حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.