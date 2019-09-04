الامارات | بيبي خارج حسابات المنتخب البرتغالي في تصفيات أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن بيبي خارج حسابات المنتخب البرتغالي في تصفيات أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مساء أول من أمس، أن قطب دفاع منتخب بلاده وفريق بورتو، المخضرم بيبي، انسحب من التشكيلة المدعوة لمواجهة صربيا وليتوانيا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، وسيحل الواعد فيرو مكانه.

وأوضح الاتحاد البرتغالي أن بيبي (36 عاماً) غير مؤهل لخوض المباراتين بعد خضوعه لسلسلة من الفحوص، دون المزيد من التوضيحات. وتابع أن قطب دفاع بنفيكا الواعد فيرو (22 عاماً) حظي بفرصة الوجود للمرة الأولى في صفوف المنتخب الأول لتعويض غياب بيبي.

وتحل البرتغال، بطلة أوروبا 2016 ودوري الأمم 2019، ضيفة على صربيا، السبت المقبل، في بلغراد، ثم على ليتوانيا، الثلاثاء المقبل، في فيلنيوس، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحتل البرتغال المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين من مباراتين بفارق ثماني نقاط خلف أوكرانيا المتصدرة، التي لعبت أربع مباريات حتى الآن على غرار لوكسمبورغ الثانية، برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف، أمام صربيا الثالثة التي خاضت ثلاث مباريات، فيما تحتل ليتوانيا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

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- البرتغال تحلّ ضيفة

على صربيا السبت

المقبل في تصفيات

«يورو 2020».