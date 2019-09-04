الامارات | اتحاد الرياضات البحرية يحدد 100 سباق في روزنامة موحَّدة للأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرياضات البحرية يحدد 100 سباق في روزنامة موحَّدة للأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية اعتماد الروزنامة الموحدة للأحداث والفعاليات الرياضية البحرية، في الموسم الرياضي 2019-2020، الذي ينطلق السبت المقبل، ويشهد إقامة 100 سباق تنظمها الأندية البحرية في الدولة وهي: نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، نادي تراث الإمارات ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ونادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية. وتشمل الروزنامة الموحدة العديد من الأحداث العالمية، من بينها بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا 1، وبطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا2، والجائزة العالمية للزوارق السريعة إف 4 إس، وبطولة العالم للدراجات المائية إكوابايك، وبطولة العالم للموتو سيرف، وهنالك الكثير من الفعاليات الدولية أهمها بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، وبطولة الفجيرة لصيد الأسماك الدولية.

وتتوزع السباقات الـ100 في الموسم، حيث يشهد شهر سبتمبر الجاري إقامة ثمانية سباقات متنوعة، وشهر أكتوبر 10 سباقات، ونوفمبر 17 سباقاً، وديسمبر 13 سباقاً، ويناير 12 سباقاً، وفبراير 15 سباقاً، ومارس 13 سباقاً، وأبريل 10 سباقات، بينها مهرجان الظفرة، بينما يشهد شهرا مايو ويونيو إقامة سباقين. ووجه رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، حريز المر محمد بن حريز، الشكر الجزيل إلى مجالس الإدارات في الأندية البحرية بالدولة على تعاونها التام في تقديم كل التفاصيل الخاصة بالسباق، والتنسيق من أجل إيجاد موعد مناسب، الأمر الذي يؤكد مدى التعاون والمسؤولية والتفهم الكبير.

ويشرف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على العديد من السباقات والفعاليات الرياضية البحرية التراثية والحديثة، وعددها 24 فئة، هي: السفن الشراعية 60 قدماً، والقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والقوارب الشراعية (البوانيش)، وقوارب التجديف المحلية 40 قدماً، وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، وقوارب الشوش. وعلى صعيد الرياضات البحرية الحديثة، يشرف الاتحاد على تنظيم الزوارق السريعة الفئة الأولى، وإكس كات، وفورمولا1، وفورمولا2، وفورمولا 4، وفورمولا المستقبل، وزوارق جي تي 15، وجي تي 30، وزوارق ريموت كنترول، وقوارب مطاطية، وقوارب زيت كارت.

وهناك سباقات الدراجات المائية بمختلف الفئات (جالس جي بي 1 و2 و3 و4، وواقف 1و2 و3 و3.1 و3.2 و3.3، وفري ستايل)، والألواح الطائرة (فلاي بورد)، والماراثون والسرعة ورياضات التزلج على الماء والتزلج على الماء بمحرك ومسابقات صيد الأسماك.