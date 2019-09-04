الامارات | 6 أفارقة يمثلون مسافي في دوري الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أفارقة يمثلون مسافي في دوري الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر إلى مصر، غداً، بعثة الفريق الأول لنادي مسافي لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، والتصفيات التمهيدية للكأس. ويترأس البعثة رئيس مجلس الإدارة، سعيد حمود المحرزي، ويستمر المعسكر لغاية 21 الجاري. واعتمدت إدارة النادي قائمة الأجانب، حيث سيكون الفريق ممثلا بستة أجانب جميعهم من إفريقيا، وهم: المصريان محمد طلبة (مقيم) ومحمد الرفاعي (مواليد)، والغاني دانيال ومواطنه إسماعيل موسى (مقيم)، والسنغالي دجيبي، ومواطنه يالي.

من جهته، قال مدرب الفريق، المغربي إبراهيم بفود، لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق سيلعب أربع مباريات ودية مع فرق مصرية، هي: بلدية المحلة، المقاولون العرب، كوكاكولا والترسانة.