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الامارات | 10 أندية تصدَّرت الإنفاق على اللاعبين في «ميركاتو 2019»

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حميد نعمان ـ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى «الميركاتو الصيفي» في أوروبا، رسمياً، أول من أمس، أقل إثارة مما كان متوقعاً، خصوصاً بعد فشل صفقة انتقال البرازيلي من سان جرمان إلى ، لتكتفي الأندية بالأسماء التي تعاقدت معها، على أمل تجديد صفوفها جزئياً في يناير المقبل.

وتصدرت الأندية الإسبانية: (، وبرشلونة، وأتلتيكو) السوق الأوروبية من حيث الإنفاق الكلي على الانتقالات، حيث أنفق ريال مدريد 307 ملايين يورو، وكانت أبرز صفقاته التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد، كما ضم برشلونة الفرنسي غريزمان، والبرتغالي فيلكس إلى أتلتيكو.

وتالياً الأندية الـ10 الأولى في أوروبا، من حيث حجم الإنفاق على صفقات ميركاتو «صيف 2019»:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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