الامارات | 10 أندية تصدَّرت الإنفاق على اللاعبين في «ميركاتو 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أندية تصدَّرت الإنفاق على اللاعبين في «ميركاتو 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى «الميركاتو الصيفي» في أوروبا، رسمياً، أول من أمس، أقل إثارة مما كان متوقعاً، خصوصاً بعد فشل صفقة انتقال البرازيلي نيمار من سان جرمان إلى برشلونة، لتكتفي الأندية بالأسماء التي تعاقدت معها، على أمل تجديد صفوفها جزئياً في يناير المقبل.

وتصدرت الأندية الإسبانية: (ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو) السوق الأوروبية من حيث الإنفاق الكلي على الانتقالات، حيث أنفق ريال مدريد 307 ملايين يورو، وكانت أبرز صفقاته التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد، كما ضم برشلونة الفرنسي غريزمان، والبرتغالي فيلكس إلى أتلتيكو.

وتالياً الأندية الـ10 الأولى في أوروبا، من حيث حجم الإنفاق على صفقات ميركاتو «صيف 2019»:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.