الامارات | دبا الفجيرة يواجه كيرلا الهندي ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يواجه كيرلا الهندي ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة مدير الفريق الأول، جمعة حمدان العبدولي، أن الفريق الأول للنواخذة سيخوض يومي غداً وبعد غد مباراتين وديتين.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «نعمل على تكثيف عدد المباريات الودية للاستفادة منها كتجارب فنية مهمة، لتعويض عدم إقامة معسكر خارجي للفريق، للقناعة بعدم جدواه، بسبب مواعيد انطلاق مسابقات أندية الدرجة الأولى، وتابع: «يأتي في واجهة المباريات الودية استضافتنا لفريق بلاسترز كيرلا الهندي، الذي يعد من الأندية القوية، ويلعب بدوري المحترفين في الهند، وستقام المباراة عند الساعة 5.40 مساء الجمعة، وفي التوقيت ذاته سيلعب الفريق ودياً، يوم الخميس المقبل، مع فريق جولدن وهو احد أندية دوري المؤسسات في الدولة. وأكد أن إدارة النادي تتطلع إلى بناء فريق قوي قادر على خوض المنافسات ونيل بطاقة الصعود مجدداً للعب في دوري الخليج العربي، وأثنى العبدولي على جهود الجهاز الفني للفريق، والإصرار الذي يتمتع به اللاعبون أثناء التدريبات والمباريات الودية، وأكمل: «سنلعب المباراتين بلاعبي الفريق الأول، على الرغم من كونهما تأتيان في يومين متعاقبين، وذلك لإدراكنا أن جميع لاعبي الفريق الحالي هم أساسيون».