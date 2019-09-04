الامارات | يوسف جابر: التحقت بشقيقي في شباب الأهلي بعدما انتظرته في «السماوي»

شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف جابر: التحقت بشقيقي في شباب الأهلي بعدما انتظرته في «السماوي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب شباب الأهلي، يوسف جابر، سعادته بمشاركته للمرة الأولى مع «فرسان دبي»، في مباراة الفريق أمام الجزيرة، السبت الماضي، في الجولة الثانية من مسابقة كأس الخليج العربي، مبدياً رضاه عن ظهوره الأول مع حامل اللقب، ومتمنياً أن يحصد الألقاب مع الفريق في الموسم الحالي.

وقال جابر، في تصريحات صحافية، إنه سعيد أيضاً بسبب عودته للعب مع شقيقه محمد، بعد غياب ثلاث سنوات، عندما لعبا سوياً في صفوف بني ياس، لافتاً إلى أنه كان يتوقع أن يترك شقيقه محمد فريقه الحالي شباب الأهلي ليلتحق بالسماوي، لكن يوسف وجد نفسه ينضم إلى شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، ليلعب الشقيقان مع فرسان دبي حالياً.

وأضاف: «أمر رائع أن نلعب سوياً في فريق رائع، والأهم أن نظهر بشكل جيد، وأن نقدم مستويات تساعد الفريق على تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات».

ورداً على سؤال حول وجود مشكلة مع إدارة شركة بني ياس لكرة القدم، وإذا كان تم حل هذه المشكلة من عدمه، قال: «لا توجد مشكلة على الإطلاق مع نادي بني ياس، إذ إنه بيتي الأول، وأتمنى للفريق التوفيق في المرحلة المقبلة، وأنا من جانبي سأساند (السماوي) في أي مباراة يخوضها، وسأكون من جمهور الفريق في مبارياته».

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وتحدث يوسف جابر عن مشاركته للمرة الأولى مع شباب الأهلي، وفوز «فرسان دبي» على الجزيرة بأربعة أهداف دون رد، وقال: «سعيد جداً بالعودة إلى هذا الكيان الكبير، وبالتأكيد الفرحة كانت أكبر بتحقيق الفوز في أول مباراة على فريق كبير مثل الجزيرة، إذ إنه من الأندية التي تنافس على الألقاب، وأتمنى أن يكون هذا الانتصار دافعاً لنا من أجل مواصلة العروض القوية، وأن نظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة».

وأشار اللاعب المنضم إلى شباب الأهلي حديثاً في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الحالية، كالصفقة الوحيدة من اللاعبين المواطنين التي أبرمتها شركة شباب الأهلي لكرة القدم، إلى أن طموحاته كبيرة مع الفريق، وقال: «أي لاعب يطمح إلى الفوز بالبطولات، وأنا ألعب مع فريق كبير، ينافس دوماً على الألقاب، وهذا الأمر بالتأكيد حافز جيد لي ولجميع اللاعبين في الفريق، وأتمنى أن نبدأ الفوز بالبطولات من أول استحقاق ينتظرنا، وهو مواجهة الشارقة في كأس سوبر الخليج العربي، الشهر الجاري».

أما بالنسبة إلى اختياره الانضمام إلى شباب الأهلي، رغم وجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين، وإمكانية عدم مشاركته أساسياً مع الفريق، فقال: «انضمامي إلى شباب الأهلي، في الأساس يعد تحدياً كبيراً بالنسبة لي، وأنا من نوعية اللاعبين الذين يحبون التحدي، وبصفة عامة بالنسبة لي إذا شاركت مع الفريق أو لم أشارك، سيكون قلبي مع (فرسان دبي)، لأن الأهم هو تحقيق الفوز، الذي يعود إلينا جميعاً».

ونفى يوسف جابر أن يكون من اللاعبين الذين يثيرون المشكلات في الملعب بالحصول على بطاقات صفراء وحمراء عديدة، وقال: «أنا من اللاعبين الذين لا يحصلون على بطاقات صفراء كثيرة، رغم مركزي كمدافع، والأمر نفسه بالنسبة للبطاقات الحمراء، إذ إنني طوال مسيرتي حصلت على بطاقة واحدة فقط، علماً بأنه نادراً ما يتم إيقافي بسبب تراكم البطاقات».

وختم لاعب شباب الأهلي تصريحاته بالحديث عن طموحاته الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، وقال: «يجب أن أجتهد، وأن أظهر بشكل جيد أولاً مع فريقي، ولاشك أنني جاهز في أي وقت للانضمام إلى (الأبيض) الذي يعد فخراً وشرفاً لأي لاعب أن يلعب باسم منتخب بلاده، ويجب أن أقوم بدوري مع شباب الأهلي، في المقابل هناك مسؤولون عن اختيار قائمة المنتخب الوطني، وهم يختارون الأنسب بالنسبة للفريق».