الامارات | «الصقور» يدشن موسم الهواة أمام الحمرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يدشن موسم الهواة أمام الحمرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد، الذي يضم 11 فريقاً، عقب انضمام فريق البطائح إلى دوري أندية الهواة، عن مواجهة قوية ستجمع الهابط من دوري الخليج العربي الموسم الماضي، وأحد أبرز المرشحين للقب دوري الهواة، فريق الإمارات، مع فريق الحمرية المتطور، الذي قدم نفسه بشكل قوي الموسم الماضي، والذي شهد صعود فريقي خورفكان وحتا إلى الأضواء بعد منافسة قوية مع باقي الفرق الأخرى.

وينطلق الموسم الجديد لأندية الدرجة الأولى 8 نوفمبر المقبل، حيث ستقام الجولة الأولى منه يومي 8 و9 نوفمبر، وستشهد كذلك مواجهة بين فريق آخر هابط من دوري الخليج العربي، هو دبا الفجيرة الذي يستهل موسمه الجديد في دوري الدرجة الأولى أمام الذيد.

في المقابل، يواجه دبا الحصن مسافي، ومصفوت مع العربي، والفريق الجديد بين أندية الهواة البطائح سيلتقي التعاون. يذكر أن البطولة ستقام بنظام الدوري من دورين، وقد تم سحب قرعة الجولة الأولى فقط من البطولة، على أن تتم تكملة الجدول في ما بعد.

ومن المتوقع أن تشهد المنافسات إثارة كبيرة في ظل التحضيرات القوية من مختلف الفرق، رغم أن فريقي الصقور والنواخذة يتصدران الترشيحات في هذه المسابقة.