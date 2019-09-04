الامارات | أستراليا تقترب من الدور الثاني بمونديال السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تقترب من الدور الثاني بمونديال السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطا المنتخب الأسترالي خطوة مهمة نحو الدور الثاني لنهائيات كأس العالم في كرة السلة، المقامة بالصين، بفوزه أمس على نظيره السنغالي 81-68، في الجولة الثانية من منافسات «مجموعة الموت» الثامنة. وتدين أستراليا بفوزها لجناح يوتا جاز الأميركي، جو إينغلز، الذي كان على بعد تمريرة حاسمة من تحقيق إنجاز تاريخي، يتمثل في «تريبل دبل» (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الإحصائية)، هي الأولى في تاريخ البطولة، بعدما سجل 17 نقطة مع 10 متابعات وتسع تمريرات حاسمة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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