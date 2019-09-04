ريال مدريد ويوفنتوس يدخلان جولة جديدة من أجل بوجبا

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

يستعد ريال مدريد ويوفنتوس للتفاوض من جديد، مع مانشستر يونايتد، لضم الفرنسي بول بوجبا، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الناديين مهتمان بخدمات النجم الفرنسي، وخاصة ريال مدريد، حيث وضعه زيدان كهدف أول له في الميركاتو الصيفي، إلا أن مغالاة مانشستر يونايتد منع إتمام الصفقة. نفس الأمر ينطبق على يوفنتوس، الذي حاول إعادة بوجبا إلى صفوفه من جديد، بعد رحيله بـ3 مواسم، من أجل تكوين فريق قوي قادر على تحقيق دوري الأبطال. ورحب يوفنتوس بدفع نفس المبلغ الذي حصل عليه عند بيعه (89 مليون يورو)، مقابل استعادته من جديد، لكن مانشستر يونايتد طلب 120 مليون يورو، قبل أن يرفع طلبه إلى 150 مليون يورو. وواجه اللاعب الفرنسي، انتقادات عديدة من جماهير مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعدما طلب صراحة الرحيل عن أولد ترافورد، بالإضافة لتراجع مستواه في مباريات البريميرليج. وتوقع الكثيرون أن يرحل بوجبا عن مانشستر يونايتد، جراء تلك الانتقادات التي واجهها من قبل الجمهور، خاصة في ظل إصرار ريال مدريد ويوفنتوس على ضمه، لكنه في النهاية استمر بين جدران أولد ترافورد.

