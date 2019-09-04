لماذا فشلت صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة؟.. الإهانة كانت السبب الأكبر

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا قد أصبح أمر انتقاله إلى برشلونة معقداً نظراً لعدم رغبة أمير قطر تميم بن حمد وناصر الخليفي في مغادرة اللاعب صفوف باريس سان جيرمان.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه لا أمير قطر ولا ناصر الخليفي، كانا سيسمحان لنيمار بالرحيل، حتى أنهما رفضا بشكل قاطع أن يدفع اللاعب البرازيلي مبلغ 20 مليون يورو، ليفعل العملية بشكل رسمي.

وكان نادي برشلونة قد دخل في مفاوضات جادة لاستعادة خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس بناءاً على رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف فريق لعدم تأقلمه مع الأجواء الفرنسية.

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وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أوضحت أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان شعروا بالإهانة بعد تحدث نيمار مع المدير الرياضي ليوناردو وأخبره أنه يريد المغادرة إلى برشلونة في صيف 2019.

وأكدت الصحيفة الإسبانية عبر تقريرها أمس الإثنين أن تميم بن حمد المالك الحقيقي للنادي الباريسي قد شدد على أن نيمار لن يتمكن من مغادرة باريس سان جيرمان إلا إذا تم دفع أكثر من 222 مليون يورو في خزائن النادي وهو نفس مبلغ شراءه عام 2017.

وتواصل ناصر الخليفي بأمير قطر لتوضيح وضع نيمار وموقف النادي وتم إخباره بأن نيمار يمكنه المغادرة، لكن فقط إذا وصل العرض إلى 300 مليون، وكان أول اجتماع بين سان جيرمان وبرشلونة في 13 أغسطس وعرض وقتها الكتالونيين فيليب كوتينيو ومبلغ صغير من المال لمحاولة إغلاق توقيع نيمار.

والجدير بالذكر أن نيمار قد انتقل لتمثيل صفوف باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة بمقابل مبلغ 222 مليون يورو في صيف عام 2017 بعد قضاء 3 مواسم في النادي الكتالوني.

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