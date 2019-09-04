شكرا لقرائتكم كهربا: جمهور الأهلى هم عضلاتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واكد كهربا خلال تصريحات تلفزيونيه ان جمهور الأهلي على رأسي وبحبهم، لم ألعب معهم ولا سجلت أهداف معهم، ولكن بشكرهم على الدعم، وأنهم واقفين في ضهري والخير جاي".
واضح كهربا ان جمهور الأهلى هم عضلاتى هذا بان بعد أزمتى الأخيرة مع مشجع زملكاوي على موقع "فيس بوك".
ودخل محمود كهربا، في صدام مع بعض المشجعين من خلال التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي.
وتعارك كهربا مع بعض الجماهير المحبة لنادى الزمالك بعد صورة له من مدينة جيماريش البرتغالية، وكتب عليها قائلًا:"ابتسم دائمًا"، لتنهال عليه التعليقات ما بين مؤيد ومعارض من جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.
كان كهربا قد رحل إلى صفوف آفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية دون موافقة ناديه الزمالك.
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