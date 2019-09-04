شكرا لقرائتكم فكري صالح: الجوهري ماكانش بينام قبل المباريات المهمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، الجنرال الراحل محمود الجوهري، الذي تحل ذكرى وفاته اليوم الثلاثاء.

قال صالح في تصريحات تلفزيونية، إن الجوهري كان شخصًا رائعًا وتعلم منه الكثير، مشيرًا إلى أنه لم يكن ينام قبل المباريات المهمة.

وواصل أن الجوهري كان يقرأ ما بين السطور ويركز في أدق التفاصيل الخاصة بالمباريات، مشيرًا إلى أنه كان دائمًا يفكر في رد فعل الجمهور ويخشى من غضبهم أو حزنهم حال خسارة المنتخب الوطني.

وتابع أن اسم الجوهري يستحق التكريم من خلال إطلاقه على إحدى الشوارع أو الميادين خاصة وأنه رجل عسكري كان يحب مصر.