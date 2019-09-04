شكرا لقرائتكم الغندور تعليقا على تصريح الميكروباص : "سيب قصف الجبهات للأطفال يا سيد"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد خالد الغندور نجم الزمالك السابق تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، التى وصف فيها برنامج بالميكروباص.

وأضاف الغندور فى تصريحات ببرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث :" الأهلى عمره ما حد شتمه فى برنامجى، وتصريحك انتقاص من كل العاملين فى برنامجى، ونحن نكن كل احترام وتقدير للنادى الأهلى ككيان محترم وعريق".

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وقال الغندور :" انت لو استفزتك تصريحاتنا ودفاعنا عن الزمالك يبقى أحنا كزملكاوية لنا الجنة، حيث صبرنا سنوات طويلة حتى نجد قناة نعبر فيها عن انتماءاتنا وفريقنا، وأنا حينما أعرض وجهة نظرى أعرضها بشكل مباشر".

وتابع نجم الزمالك السابق :" سيب قصف الجبهات ده للعيال يا ابو السيد، أنا من عيلة كبيرة ومعروفة وأهلى ناس متربية ومحترمة، ومش بنستغل مناصبنا لتعيين أقاربنا فى مؤسسات وجهات معينة، وإذا كنت ترى أننا بـ نطبل لمرتضى منصور، فأنت ظهورك بالأمس كان تعبير عن الفرحة بالبقاء فى منصبك الذى تتقاضى عليه راتبا شهريا".