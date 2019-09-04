شكرا لقرائتكم خالد الغندور : محمود علاء صاحب الفضل فى تأهل الزمالك لنهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب ممصر السابق، أن محمود علاء مدافع الفريق الأبيض هو صاحب الفضل فى تأهل الزمالك لنهائى كاس مصر بعدما كان بطل الانقاذ التاريخى أمام الاتحاد السكندرى فى مباراة نصف النهائى.

وقال الغندور فى برنامج الزمالك اليوم المُذاع على فضائية الحدث :" طلعت يوسف أخطأ فى قراءة المباراة بعدما قرر اللعب بطريقة دفاعية أما فريق يملك الحلول المتعددة مثل الزمالك، بدليل سيطرة الزمالك على مجريات اللقاء منذ اللحظة الأولى حتى اللحظة الأخيرة ولولا سوء التوفيق لفاز الزمالك بنتيجة عريضة".

وأشاد الغندور بالبداية المميزة للمدرب الصربى ميتشو قائلا :" ميتشو لديه مباراة قوية وصعبة يوم الأحد أمام بيراميدز، وقد يفوز وقد يخسر وهذا قانون كرة القدم، لكن هذا لن يقلل من مستوى ميتشو وحُسن إدارته للمباريات".

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وتوقع نجم الزمالك السابق نجاح ميتشو مع الزمالك قائلا :" مدرب فاهم ولدية مرونة فى تصحيح خطة وطريقة اللعب، ونجح فى العبور من محطة الاتحاد رغم أن الظروف والحظ وقفا ضده فى المباراة وأضاع اللاعبين جملة من الفرص السهلة"،

وعلق الغندور على أخطاء الحكام معتبرا أن الحكم ألغى ضربة جزاء للزمالك أمام الاتحاد فى نصف نهائى كاس مصر، وقد يهدى خطأ مثل هذا بطولة للفريق المنافس حسب تصريحه.