شكرا لقرائتكم شوقي غريب يكشف موقف محمود ونيدفيد من المشاركة في بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، جاهزية محمد محمود لاعب الأهلي للمشاركة مع الفراعنة في بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020
قال غريب في تصريحات تلفزيونية، إن محمد محمود يشارك في تدريبات الأهلي وسيكون جاهزًا للمشاركة في البطولة، أما كريم نيدفيد لاعب الأهلي، فقال إنه سيجتمع معه بعد العودة من ألمانيا لمعرفة برنامجه التأهيلي وتفاصيله.
ولفت إلى أن معسكر العين السخنة نموذجي وجاهزية اللاعبين رائعة رغم أن الموسم لم يبدأ بعد، موضحًا أنه يتمنى حضور الجماهير في وديتي المنتخب مع السعودية.
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