شكرا لقرائتكم كهربا ينهمر في البكاء على الهواء.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهمر محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى ، فى البكاء خلال حديثه على أحد القنوات الفضائية، عندما تحدث عن والدته ووالده، قائلاً: "أتمنى ما يزعلوش منى بسبب المواقف الصعبة التى أضعهم فيها، لكن أحيانًا نضحى بأشياء من أجل الوصول إلى حلمنا وتحقيق طموحاتنا، وأطالبهم بالصبر لحين عودتى ومصالحتهم من جديد".

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وأكد كهربا إنه يسعى جاهدًا للعودة لصفوف المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى إنه سيحدد وجهته المقبلة بعد النادى البرتغالى فى انتقالات يناير المقبل، خاصة وإنه وضع شرط جزائى "ضعيف" يتيح له الرحيل فى أى وقت.