شكرا لقرائتكم خالد الغندور : حمدى النقاز أفضل لاعب فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن حمدى النقاز أفضل لاعب فى الزمالك فى الفترة الأخيرة ويلعب دور مؤثر فى تحقيق الفريق لنتائج جيدة.

وعلق الغندور على أزمة اللاعب الأخيرة بالمطالبة بمستحقاته فى تصريحات ببرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث قائلا :" بعض اللاعبين يطالبون بمستحقاتهم عن الموسم الجديد، رغم أن الموسم الجديد فعليا لم يبدأ بعد، والمطالبة بدفعات من عقود ومستحقات اللاعبين فى هذه الفترة أمر سابق لأوانة".

وطمأن العندور جماهير الزمالك على مستوى الفريق ومدى الاستقرار الفنى والنفسى للاعبين قائلا :" متقلقوش على الزمالك الأجواء كلها جيدة للغاية والفريق مستقر وعايش حالة من الانسجام والتألق قبل نهائى الكاس".