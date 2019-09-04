شكرا لقرائتكم كهربا: رفضت الاستمرار فى الزمالك لعدم حصولي على مستحقاتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، أن رحيله عن نادى الزمالك جاء بعد انتهاء مدة تعاقده مع القلعة البيضاء فى 30 يونيو الماضى.

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أضاف كهربا فى تصريحات تليفزيونية، إنه رفض الاستمرار فى الزمالك نظرًا لعدم حصوله على كثير من مستحقاته المالية، مؤكدًا إنه لن يحصل عليها، إلا إنه لن يلجأ لشكوى الزمالك، مشيرًا إلى أن أزمته كانت بسبب تعرضه للإيذاء من شخصين داخل النادى، لافتًا إلى أن مشكلته لم تكن فى الزمالك بشكل عام.

أوضح لاعب أفيس، إنه فضل الانضمام للنادى البرتغالى لخوض مرحلة انتقالية، موضحًا إنه وضع شرطًا جزائيًا ضعيف، فى عقده مع أفيس، يتيح له الرحيل فى أى وقت يرغب فى ذلك، قائلاً: "سنرى ماذا سيحدث فى الأشهر المقلية".