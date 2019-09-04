شكرا لقرائتكم الغندور : الزملكاوية هيموتوا عشان كهربا يروح الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن الزمالك كمجلس ادارة وفريق وجمهور مرحبين جدا بانتقال كهربا للنادى الأهلى كما كان جمهور الأهلى يرحب بانتقال عبد الله السعيد للزمالك.

وأضاف الغندور فى تصريحات ببرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث :" كهربا مصنش فضل الزمالك عليه، وقضيته مازالت فى المحكمة الرياضية، وأنصع الجميع أن ينسوا قصة كهربا بعدما أصبح شىء من الماضى".

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تابع الغندور أن الجماهير البيضاء عليها أن تفكر فى بن شرقى وأوناجم وغيرهم من اللاعبين الذين يمثلوا مستقبل الزمالك، لآن كهربا لم ولن يكن جزء من مستقبل الزمالك".

وختم :" أتمنى أن ينتقل كهربا للأهلى اليوم قبل الغد، قضيته باتت فى يد الفيفا والمحكمة الرياضية، أمره لا يشغلنا ويجب أن لا تحمل الجماهير مسئولية هروبه لمجلس الإدارة".