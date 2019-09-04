شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تسحب توقيع العقوبات من قبل لجنة المسابقات على الاندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على سحب توقيع العقوبات من قبل لجنة المسابقات على الاندية كما كان يحدث فى المواسم الماضية.

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ويدرس مسئولو الجبلاية إحالة عقوبات الفرق خلال مباريات الدوري و كأس مصر إلى لجنة الإنضباط بدلاً من توقيعها من لجنة المسابقات.

كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020.