شكرا لقرائتكم شوبير : طاقم حكام أجنبي لادارة نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير أن نهائى كأس مصر بين فريقي الزمالك و بيراميدز سيكون بطاقم حكام أجنبي وليس مصريين. Advertisements تابع شوبير فى تصريحات ببرنامجه على قناة ON SPORT أن نهائى كأس مصر سيكون بحكام أجانب وأن جمال الغندور يبحث عن طاقم أجنبي للقاء. كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020.

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