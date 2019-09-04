شكرا لقرائتكم حسام الزناتي يدخل دائرة المرشحين لتولي منصب مدير المسابقات باتحاد الكره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل حسام الزناتي مساعد محمد فضل ببطولة أمم أفريقيا 2019 دائرة المرشحين بقوة لتولي منصب مدير المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم للإشراف على هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.

كان مازن مرزوق قد إعتذر عن تولي رئاسة لجنة المسابقات فى الموسم الجديد لإرتباطه ببعض الأعمال الخاصة به ليفضل مسئولو اللجنة الخماسية البحث عن إسم شاب لتولي اللجنة.

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كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020.

يفضل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الإستتعانة بالشباب الذين استثمرت فيهم الدولة المصرية ونجحوا في المساعدة بتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠١٩ والتي أشاد العالم بتنظيمها، خاصة وأن الزناتي أحد هؤلاء الذين قدموا جهدا مميزا في تنظيم البطولة القارية، وأثبت كفاءة مع مجموعة الشباب الذين تم اختيارهم لهذا الحدث.