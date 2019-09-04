شكرا لقرائتكم أبطال إفريقيا.. والكولومبي "الأزمة".. أبرز المنضمين إلى الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت فترة الانتقالات الصيفية العديد من التنقلات والإضافات الجديدة للأندية المنافسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وشهدت ضم عناصر جديدة من منتخبات برزت في المنافسات القارية.

وانتقل ثلاثة لاعبين من مدغشقر إلى الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد الظهور الأول للمنتخب في بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر.

ويعتبر فانيفا أندرياتسيما، قائد المنتخب، أبرز المنضمين بعد انتقاله إلى أبها، واعتمد الفريق الجنوبي في مغامرته الجديدة بدوري المحترفين.. على أسماء بارزة.. مهدي تاهرات كان أحدهم.. والذي شارك في تتويج منتخب الجزائر بطلا للقارة السمراء للمرة الثانية في تاريخه.. وهو صاحب رقم مميز في الموسم الماضي مع لانس الفرنسي إذ نجح في استخلاص 100 كرة من جملة 121 مواجهة جمعته بمنافسيه في المسابقة، ليحتل تبعاً لذلك المركز العشرين أوروبياً متفوقا على أبرز نجوم الكرة في القارة العجوز.

وضم أبها أيضا سعد بقير.. نجم الترجي التونسي والمتوج معه بأبطال أفريقيا مرتين على التوالي، وغضبت جماهير فريق باب السويقة لانتقال نجم فريقها بالمجان إلى الدوري السعودي، بعد أن كان انتهى عقده مع الترجي.. كما أن غضبها تزايد بعد أن انتقل زميله الجزائري يوسف البلايلي إلى الأهلي السعودي أيضا.. وإن كان المقابل المادي جعلها تتقبل الأمر.

يذكر أن البلايلي صاحب هدف الترجي في مباراة إياب الأبطال الإفريقي الشهيرة أمام الوداد المغربي.. كما أنه توج مع الخضر بالكأس الإفريقية بعد أن سجل هدفين في النهائيات.

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وعلى ذكر أبطال القارة الإفريقية، يطل هذا الموسم بطل آخر، هو الكاميروني أرنود ديوم، كان أحد المشاركين في إنجاز الأسود غير المروضة في 2017 بالتتويج أبطالا على حساب مصر.. كما شارك في البطولة الأخيرة.

وفي البطولة ذاتها شارك السنغالي ألفريد نداي ولعب مباراة واحدة فقط كانت في دور المجموعات.. ولم ينجح في لعب النهائي الذي خسره منتخب بلاده أمام الجزائر، وقضى القادم من فياريال الإسباني موسمه الماضي معارا إلى ملقا في الدرجة الثانية الإسبانية و لم يجدد إعارته في الموسم التالي.

في حين انضم الكوري جانغ هيون سو إلى الهلال قادما من نادي طوكيو الياباني.. وكان واحدا من أربعة عشر كوريا تغلبوا على ألمانيا بهدفين في المونديال الماضي.. ويومها لعب للمرة الوحيدة في المونديال كلاعب محور.. بعد أن لعب مباراتين كمدافع وخسرهما منتخب بلاده.

وفي الهلال أيضا.. الكولومبي كويّار والذي ضمه الأزرق العاصمي بعد طول انتظار، وبعد أن تمرد اللاعب على تدريبات فريقه فلامنغو، لم تكن المرة الأولى التي يحاول فيها الهلال ضمه، في الموسم الماضي فعل.. ولم ينجح.. فغرد النادي البرازيلي بالعربية كاتبا "يبقى"..

وسجل السنغالي أليو سيسي لاعب العدالة هدفين في الدوري حتى الآن.. المفاجئ أنه انتقل من البنزرتي التونسي بعقد قيمته 125 أألف دولار فقط.. وهو الذي كان من أبرز لاعبي الفريق في الجولتين الأوليين من المسابقة.

وإلى جوار قرية الحليلة بالأحساء يقع مقر نادي الفتح.. قرر هذا الموسم الاتجاه شمالا.. وضم لاعبا نرويجيا.. وهو غوستاف ويكهايم والذي نجح في التتويج بطلا للدوري في دولتين اسكندنافيتين في الدنمارك والنروج.. قبل أن يقرر البحث عن تجربة جديدة.. في مكان أكثر دفئا.