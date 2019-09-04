شكرا لقرائتكم كاروليس أندريا : العدالة سيكون مفاجأة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح كاروليس أندريا، لاعب العدالة، أنه تعاقد مع الفريق عندما كان مصابا، وذلك في دوري الدرجة الأولى وتوج هدافا للمسابقة، ووعد بتقديم موسم مميز مع فريقه.

وقال لاعب منتخب مدغشقر في مقابلة مع برنامج "في المرمى" : كنت مصابا عندما حضرت للعب مع العدالة، وتوجت هدافا لدوري الدرجة الأولى، وأثبت جدارتي بمباراة الصعود أمام ضمك.

وحول بداية الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين: بدأنا بقوة في انطلاق الدوري، وسيكون العدالة مفاجأة الدوري السعودي هذا الموسم، ومباراة التعاون المقبلة ستكون صعبة.

وبخصوص الأجواء التي وجدها في السعودية، ذكر: شواطئ الأحساء تذكرني ببلادي مدغشقر، وعادات وتقاليد أهالي الأحساء جميلة ، كما أعجبتني معالم وأثار الأحساء.. ومنذ قدومي للسعودية أحببت عطر العود.