شكرا لقرائتكم كاروليس أندريا : العدالة سيكون مفاجأة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح كاروليس أندريا، لاعب العدالة، أنه تعاقد مع الفريق عندما كان مصابا، وذلك في دوري الدرجة الأولى وتوج هدافا للمسابقة، ووعد بتقديم موسم مميز مع فريقه.
وقال لاعب منتخب مدغشقر في مقابلة مع برنامج "في المرمى" : كنت مصابا عندما حضرت للعب مع العدالة، وتوجت هدافا لدوري الدرجة الأولى، وأثبت جدارتي بمباراة الصعود أمام ضمك.
وحول بداية الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين: بدأنا بقوة في انطلاق الدوري، وسيكون العدالة مفاجأة الدوري السعودي هذا الموسم، ومباراة التعاون المقبلة ستكون صعبة.
وبخصوص الأجواء التي وجدها في السعودية، ذكر: شواطئ الأحساء تذكرني ببلادي مدغشقر، وعادات وتقاليد أهالي الأحساء جميلة ، كما أعجبتني معالم وأثار الأحساء.. ومنذ قدومي للسعودية أحببت عطر العود.
كانت هذه تفاصيل خبر كاروليس أندريا : العدالة سيكون مفاجأة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.