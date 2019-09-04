شكرا لقرائتكم إدارة السويكت: نرفض الإساءة لكل من خدم نادي النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مجلس إدارة نادي النصر، يوم الأربعاء، برئاسة صفوان السويكت، أنه يكن كامل التقدير والاحترام لكل من عمل في خدمة النادي، وأنه يفخر بالعمل الذي قدمه سعود آل سويلم الرئيس السابق بجانب فريق إدارته.

وقال نادي النصر في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : يفخر مجلس الإدارة بالعمل العظيم الذي قدمه سعود آل سويلم وفريق إدارته، والذي كان له الأثر البارز في تحقيق الإنجاز الكبير الاستثنائي، وهو لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف: يرفض المجلس بشكل قاطع كل إسقاط أو إساءة.. تلميحا كان أو تصريحا لكل من تشرف بخدمة الكيان، ويدعو مجلس الإدارة إلى الابتعاد عن كل ما يسبب الإنقسام والخلاف والذي لا يمثل الوحدة المعروفة عن النادي، مؤكدا ترحيبه بالجميع لمواصلة المسيرة نحو القمة.