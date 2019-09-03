شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقرر استمرار «لوفرين» بعد طلب «كلوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية أن الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، طلب من إدارة ناديه ضرورة استمرار الدولى الكروانى ديان لوفرين، مع الريدز خلال الموسم الحالى.

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وقالت الصحيفة أن كلوب أبلغ مسؤولى النادى رفضه رحيل لوفرين بعدما تلقى العديد من العروض أبرزها روما وميلان ويوفنتوس، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية أمس الأول، وذلك بسبب النقص العددى الذى يعانى منه فريق ليفربول فى مركز قلب الدفاع.

وكان لوفرين قريبًا من الرحيل إلى روما، قبل أن يقرر نادى العاصمة الإيطالية تقديم عرض أخر باستعارة اللاعب مع وضع بند خيار الشراء إلا أن ليفربول قرر تجميد المفاوضات بناء على طلب من المدير الفنى الألمانى.

يذكر أن لوفرين يعانى من قلة المشاركة مع ليفربول خلال الفترة الحالية، حيث يلعب كلوب بالثنائى فيرجيل فان ديك وماتيب فى مركز قلب الدفاع.