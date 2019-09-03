شكرا لقرائتكم خبر عن ماجواير يقدم نصائح للاعبى مانشستر يونايتد فى «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدولى الإنجليزى هارى ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد، على توجيه نصائح لزملائه فى الفريق بسبب إهدار نقاط للمباراة الثالثة على التوالى فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويملك مانشستر يونايتد 5 نقاط من 4 مباريات بعد خسارة الفريق على أرضه أمام كريستال بالاس والتعادل فى ضيافة ولفرهامبتون واندرارز الشهر الماضى.

وقال ماجواير فى تصريحات صحفية: «نحن نلعب كرة هجومية، لكن لا تفهمونى بشكل خاطئ، فإننا لا نزال فى حاجة إلى تطوير مستوانا خاصة عند الاستحواذ على الكرة».

وأضاف: «نفقد الكرة بسهولة ونحن نحتاج إلى تطوير أنفسنا فى هذا الأمر.. واللعب بثقة عند الاستحواذ عليها، نحن مانشستر يونايتد ونحن نريد السيطرة على المباريات. فى آخر 20 دقيقة من الشوط الأول وفى أول 20 دقيقة من الشوط الثانى لم نسيطر على الكرة بشكل جيد وعوقبنا على ذلك».

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وقال ماجواير إن يونايتد يجب أن يستغل الفرص المتاحة أمام المرمى إذا كان يريد المنافسة على الوجود فى المربع الذهبى.

وأضاف «هذه مباراة أخرى كنا نستحق فيها الفوز وصنعنا أغلب الفرص وفقدنا نقطتين. كنا نستحق المزيد من النقاط بأدائنا. سنواصل العمل بجدية ونتطور».

من جهة أخرى، قرر الفرنسى بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، أجل تسهيل مهمته فى الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال إلى ريال مدريد الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية فى العام المقبل، وذلك بعد فشل انتقاله إلى الميرنجى فى الميركاتو الحالى رغم إعلان رغبته فى الرحيل عن أولد ترافورد.

وذكرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، أن بوجبا لن يوقع عقد تجديد مع يونايتد لموسم إضافى، علماً بأن عقده مع الفريق ينتهى فى صيف 2021، فى الوقت الذى رفضت فيه إدارة مانشستر يونايتد عرضاً بقيمة 160 مليون يورو من ريال مدريد لضم اللاعب.

وأوضحت الصحيفة، أن بوجبا سيضع اليونايتد فى مأزق بعد قراره بعدم التجديد ولن يكون أمام إدارة الشياطين الحمر سوى خيار البيع كى يحققوا أكبر استفادة مالية من بيعه بدلا من رحيله مجانا بلا مقابل بعد عام آخر.