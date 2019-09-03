شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالد يتدرب فى الجيم منفردًا عقب لقاء نابولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى فيديو له على صفحته بموقع إنستجرام، أثناء تدربه فى الجيم الخاص به عقب لقاء نابولى التى أقيمت مساء أمس الأول، وفاز بها «اليوفى» 4 /3 خلال منافسات الجولة الثانية من الدورى الإيطالى. وعلق «الدون» على الفيديو الذى نشره برفقة صديقته «يوم أحد سعيد».

كان كريستيانو رونالدو سجل أول أهدافه خلال هذا الموسم فى لقاء نابولى، وقدم أداءً رائعًا مع فريقه الإيطالى حيث شكل خطورة فائقة على دفاعات الفريق المنافس وكان سببا رئيسيا فى فوز «السيدة العجوز» فى الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثانى خاصة بعد أن كان التعادل الإيجابى 3/3 سيد الموقف بين الفريقين.

كان النجم البرتغالى رحل عن صفوفه فريقه الأزلى ريال مدريد، منذ موسم بسبب خلافاته مع إدارة النادى الملكى حول قيمة عقده الجديد الذى كان من المفترض أن يبرم.

ورفض رونالدو، وضع شارة أفضل لاعب على قميصه، احتراما لزملائه فى الفريق هذا الموسم. وقررت رابطة الدورى الإيطالى، وضع شارات خاصة على قمصان اللاعبين الذين توجوا بجوائز الأفضل فى الموسم الماضى، كمكافأة لهم.

وتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب فى الموسم الماضى، بعدما قاد السيدة العجوز لحصد لقب الكالتشيو، لكن اللاعب البرتغالى اختار عدم وضع الشارة على قميصه، بحسب صحيفة «ذا صن».

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على الجانب الآخر، قرر الفائزون الآخرون ارتداء الرمز بكل فخر، حيث كان نيكو زانيولو لاعب روما قد توج بلقب أفضل لاعب شاب، فيما توج سمير هاندانوفيتش كأفضل حارس مرمى، وكاليدو كوليبالى أفضل مدافع.

ونافس رونالدو على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا، لكنه خسرها أمام فيرجيل فان دايك، وسينافس على جائزة أفضل لاعب فى العالم «ذا بيست»، أمام المدافع الهولندى وليونيل ميسى مرة أخرى.

فى 18 يونيو 2017 بدأ مع منتخب بلاده البرتغال فى رحلة المنافسة على لقب كأس القارات 2017 ضد منتخب المكسيك، وتعادلا بهدفين لمثلهما، وصنع رونالدو الهدف الأول لمنتخبه بتمريرة سحرية لزميله ريكاردو كواريسما. وحصل على جائزة أفضل لاعب فى المباراة. وفى 21 يونيو لعب المباراة الثانية أمام المستضيف والمتصدر منتخب روسيا أستطاع رونالدو قيادة منتخب بلاده بعد أن سجل هدف من رأسية رائعة سكنت شباك حارس المنتخب الروسى إيغور أكينفيف لتنتهى المباراة بهذا الهدف بنتيجة 1–0.

وحصل للمباراة الثانية على التوالى على لقب أفضل لاعب فى المباراة. وفى 24 يونيو لعب المباراة الثالثة أمام منتخب نيوزيلندا، وفاز المنتخب البرتغالى بنتيجة 4–0 وافتتح رونالدو التسجيل من ركلة جزاء وأستطاع التأهل مع منتخبه إلى دور نصف النهائى من البطولة بالمركز الأول بفارق الأهداف عن المنتخب المكسيكى. وحصل للمباراة الثالثة على التوالى على لقب أفضل لاعب فى المباراة. وبعد التأهل لنصف النهائى قابل منتخبه البرتغال منتخب تشيلى ثانى المجموعة ب.

ولم يستطيع أى الفريقين هز شباك الآخر فى 120 دقيقة، واحتكموا لركلات الجزاء وتأهل المنتخب التشيلى بنتيجة 3–0 ولم يسدد رونالدو أى ركلة. وبذلك انتهت رحلة رونالدو مع منتخبه فى تحقيق بطولة كأس القارات 2017، واكتفى بالوصول إلى نصف النهائى.

بعد كأس العالم 2018، غاب رونالدو عن ست مباريات دولية، بما فى ذلك مرحلة الدورى بأكمله من دورى الأمم الأوروبية 2018–19. فيما يتعلق بهذه التوقف القصير، قال مدرب البرتغال فرناندو سانتوس فى وقت لاحق: «غيابه عن مرحلة التصفيات تم شرحه جيدًا وكان قرارًا مشروعًا تمامًا ومفهومًا. وأوضح لنا وجهة نظرة. لقد تفهّمنا أنه من الأفضل أنه لا يكون معنا فى تلك الفترة». عاد رونالدو إلى الساحة الدولية فى أول مباراتين من تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020 ضد أوكرانيا وصربيا، فى مارس 2019. ومع ذلك، فقد تعرض لإصابة فى أوتار الركبة خلال المباراة الأخيرة، واضطر إلى التغيب عن مباريات يوفنتوس الخمس المقبلة فى الدورى نتيجة لذلك.

أكد سانتوس فى أوائل مايو أنه إذا لم يتعرض رونالدو لأى إصابات، فإنه سيلعب «بالتأكيد» مع البرتغال فى نهائيات دورى الأمم الأوروبية. فى الدور نصف النهائى فى 5 يونيو 2019 وفى أول مشاركة له فى البطولة، سجل رونالدو هاتريك ضد سويسرا فى مباراة الفوز 3–1؛ ليقود منتخب بلاده إلى النهائى.