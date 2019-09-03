شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يكرر واقعة رونالدو التاريخية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرر النجم الويلزى جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسبانى، واقعة تاريخية حدثت مرة واحدة فقط من قبل، فى مباريات الميرينجى بالليجا خلال القرن الـ21.
فبعدما سجل بيل هدفين لينقذ فريقه من الهزيمة، ويدرك التعادل (2-2) أمام فياريال، تلقى البطاقة الحمراء فى الوقت بدل الضائع للشوط الثانى.
وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن بيل أول لاعب لريال مدريد يسجل ثنائية ويطرد، فى نفس المباراة بالليجا، بعد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى فعلها فى يناير 2010، أمام مالاجا، وهما الواقعتان الوحيدتان من هذا النوع للفريق الملكى.
يذكر أن بيل كان قريبا من الرحيل عن ريال مدريد، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يقرر المدير الفنى، زين الدين زيدان، الإبقاء عليه ضمن تشكيلته. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 5 نقاط من أول 3 مباريات متقدما بنقطة واحدة عن برشلونة حامل اللقب لكن الفريق الملكى يتأخر بـ4 نقاط عن أتليتيكو مدريد الفائز بجميع مبارياته الثلاث.
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