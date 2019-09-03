شكرا لقرائتكم خبر عن نابولى يضم يورينتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى نابولى الإيطالى رسميًا التعاقد مع المهاجم الإسبانى فيرناندو يورينتى فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادى توتنهام الإنجليزى. ونشر الحساب الرسمى لنادى نابولى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» صورة يورينتى أثناء توقيع عقد انضمامه لنابولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لشبكة «سكاى سبورتس»، فإن يورينتى صاحب الـ34 عاما قام بالتوقيع على عقد لمدة موسمين مع نابولى. ويعود يورينتى من جديد للدورى الإيطالى، بعدما سبق له اللعب لصفوف نادى يوفنتوس فى الفترة بين 2013 و2015. وخاض فيرناندو يورينتى 35 مباراة فى موسمه الأخير مع توتنهام الإنجليزى، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى. وتعد هذه المرة الثانية التى يخوض فيها المهاجم الإسبانى صاحب الـ 34 عامًا تجربة الاحتراف فى الدورى الإيطالى، بعدما سبق أن ارتدى قميص يوفنتوس فى 92 مباراة، سجل خلالها 27 هدفًا، وصنع 10 أهداف أخرى. وحصل فيرناندو يورينتى على العديد من الألقاب فى مسيرته، أبرزها الدورى الإيطالى «3 مرات»، وكأس إيطاليا «مرة واحدة»، وكأس السوبر الإيطالى «مرة واحدة»، وكأس الأمم الأوروبية «مرة واحدة»، وكأس العالم «مرة واحدة».

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