شكرا لقرائتكم خبر عن فكرى صالح يكشف أسرارًا جديدة فى ذكرى رحيل محمود الجوهري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف فكرى صالح، عميد مدربى حراس المرمى الراحل محمود الجوهرى، فى الذكرى السابعة لرحيله، بأنه الأسطورة ولا أحد غيره فى الوسط الكروى يستحق هذا اللقب لما حققه من إنجازات على مدار تاريخه التدريبى، سواء مع الأندية أو مع المنتخب الوطنى، طوال مسيرته كان مصدر السعادة، وسيظل هتاف «جوهرى- جوهرى» الأشهر، فالجماهير قدرته وأعلت قدره أكثر من المسؤولين الذين لم يعطوه حقه من التكريم اللائق بتاريخه، وقال: الجميع يعرف مسيرة الجوهرى الكروية، وأحب أن أتحدث عن أسرار فى حياته الخاصة لا يعرفها الكثيرون، خاصة أننى أكثر من زامله فى الملاعب، وعملنا فترات طويلة تعلمت منه خلالها الكثير، وتابع: لا يعرف الكثيرون أن الجوهرى حقق أفضل وأعظم إنجازات الكرة المصرية، وأعلى راتب حصل عليه 20 ألف جنيه شاملة الضرائب، وبعد بوركينا فاسو تم تكريمه بزيادة راتبه 3 آلاف جنيه فقط، وأشار إلى أن الجوهرى كان خيرا لأبعد الحدود، وكان يتملك شخصية القائد، ليس داخل الملعب فقط، وإنما خارجه أيضا، وأى مشكلة مع لاعب أو أفراد جهازه المعاون كان هو من يتصدى لها، وهناك 3 لاعبين مشهورين كانت لديهم مشكلة كبيرة بالنسبة لتكاليف الفرح هو من تحملها من جيبه الخاص، وأقام الأفراح لهم على نفقته بإحد دور القوات المسلحة، وشدد على أنه بعيدا عن الملعب فلم يكن يقصده أحد ويرده خائبا، ويشهد على هذا الكلام الطبيب أحمد ماجد، حيث كان يرسل له الجوهرى مواطنين عاديين للعلاج ويتحمل الجوهرى كافة النفقات والجراحة إذا تطلب الأمر.

وقال صالح: الجوهرى كان حريصا على أن يتابع كل شىء وهو من صمم بنفسه فانلة المنتخب فى بوركينا فاسو، فضلا على أنه كان حريصا جدا على المال العام، وفى كأس العالم للقارات كان هناك 3 غرف ملابس، وكان يعطى اللاعب 4 تى شيرتات فقط، والمدرب اثنين ويرفض أى زيادة، ويقول هذا مال عام سنحاسب عليه، ولكن بعد رحيله شاهدت كيف تم فتح المخازن التى حافظ عليها وكيف تم توزيعها.

وشدد فكرى صالح على أنه بعد رحيل الجوهرى بسبع سنوات فإنه كسب منه الرهان، مشيرا إلى أنه خلال تواجدهما فى الأردن، على مدار سبع سنوات، «قمت بإعداد مشروع متميز لحراس المرمى، وفوجئت بأن الجوهرى يبلغه بحزنه لإقامة مثل هذا المشروع خارج مصر»، فرد قائلا: «لن تستطيع تنفيذه فى مصر، وسيحاربونك فأنت تمتلك شخصية القائد وتعمل بيدك وتفكر خارج الصندوق»، ومازحنى قائلا: «هذا رهان بينى بينك، سواء حيا أو ميتا، فلتتذكره، وبالفعل بعد سنوات من رحيله أتذكر الرهان، وأقول للراحل العظيم لقد كسبت الرهان، وفشلت أنا فى تحقيق حلم نهضة حراسة المرمى، لأنهم حاربونى كما حاربوك». وتابع: الجوهرى آخر كلماته لى «لا كرامة لنبى فى وطنه»، وأتمنى أن ينال التكريم اللائق به فى الذكراة، خاصة أنه قدم الكثير وأسعد الملايين بعطائه ووطنيته.