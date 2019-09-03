شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروجه من المحكمة ..أجيري يعلق على قضية التلاعب في المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدير الفني السابق لـمنتخب مصر، المكسيكي خافيير أجيري، الثلاثاء أنهم لا يعرفون إن كانت هناك محاكمات في النهاية أم لا، وذلك في إشارة لكونه أحد المتهمين في قضية تلاعب في مباراة ليفانتي وريال سرقسطة في الليجا والتي تعود لعام 2011.

جاءت هذه التصريحات لدى خروج المدرب المكسيكي من قاعة المحكمة بمدينة فالنسيا، بعد سؤاله حول إذا ما كان قلقا حول إمكانية معاقبته في النهاية بعقوبة قد تصل إلى 4 سنوات.

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وقال صاحب الـ60 عاما ردا على هذا السؤال «لا أعلم، يمكن توجيه هذا السؤال للمحامي».

وتعود المباراة للجولة الأخيرة من موسم (2010-2011)، واستطاع فيها ريال سرقسطة تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية بالفوز أمام جماهيره على ليفانتي (2-1).

وتولى أجيري مسئولية قيادة منتخب الفراعنة في أغسطس2018، وكان مقررا أن يستمر حتى مونديال قطر 2022 حسبما أعلن المسئولون آنذاك، إلا أن خروج مصر من بطولة أمم إفريقيا 2019 التي استضافتها من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا وبأداء متواضع للغاية، عجَل برحيل المدرب اللاتيني عن منصبه.