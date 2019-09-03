بوجبا يتمنى الرحيل إلى الملكي

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

يطمح الفرنسي الدولي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد لارتداء قميص ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات القادمة وفي أسرع وقت بعد فشل انضمامه إلى الملكي هذا الصيف. وكان الفرنسي بوجبا ضمن أهداف ريال مدريد في صيف 2019 بطلب من المدرب زين الدين زيدان ولكن لم يستطع النادي الاسباني في خطف خدمات اللاعب بسبب تمسك إدارة مانشستر يونايتد باستمرار بأمر من أولي سولشاير. ويعد بوجبا أفضل خيار لزيدان في خط وسط ريال مدريد خاصةً أن الفرنسي قدراته أعلى من ثلاثي وسط الملكي لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسميرو كما أنه أعلى رقمياً على المستوى الهجومي. وأُعجب بوجبا بتعليق أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" والذي يطالبه فيه بالقدوم إلى ريال مدريد، وكان في هذا التعليق كلمات: "أرجوك فلتأت إلى مدريد". والجدير بالذكر أن بوجبا قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد في صيف 2016 ويعد من العناصر الأساسية في صفوف مان يونايتد ويفضله كثيراً المدرب الاسكتلندي أولي جونار سولشاير.

