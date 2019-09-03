ميسي يتوسل لـ نيمار للعودة إلى برشلونة

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
نيمار وميسي
كشفت تقارير صحفية أن ليونيل ميسي قائد برشلونة، أرسل رسالة نصية إلى نيمار "يتوسل إليه" للعودة إلى برشلونة، قبل انتهاء نافذة الانتقالات الصيفية.
وكان نيمار قريبًا من العودة إلى برشلونة هذا الصيف، لكن عدم توصل البرسا لاتفاق مع سان جيرمان، أوقف الصفقة.
ووفقاً للصحيفة الفرنسية "ليكيب" فإن ميسي قال في رسالته إلى نيمار إن برشلونة يحتاج إليه مرة أخرى، من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا، الأمر الذي دفع نيمار للتفكير في مغادرة سان جيرمان، والعودة إلى كتالونيا.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن لو كان الأمر بيد نيمار، لوافق على طلب ميسي فورًا، وعاد إلى كامب نو.
وعقدت إدارة سان جيرمان اجتماعًا مع قيادة "أولتراس سان جيرمان" وطالبوهم من خلاله بوقف الهجوم على نيمار، بعد تأكد استمراره واعتباره أهم نجم في الفريق.
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