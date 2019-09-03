بدون نصف الفريق أتلتيكو مدريد يعود للتدريبات

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

استرجع نادي أتلتيكو مدريد الثلاثاء تدريباته دون نصف الفريق مع غياب لاعبين بارزين مثل ألفارو موراتا للإصابة.



وغاب عن التدريب 11 لاعباً من أصل 21 ظلوا بالفريق بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية بإعارة نيكولا كالينيتش لروما بمليوني يورو مع خيار الشراء مقابل تسعة ملايين.

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وتم استدعاء عدد من اللاعبين من قبل منتخباتهم مثل الانجليزي كيران تريبيير، والفرنسي توماس ليمار والسلوفيني يان أوبلاك والمكسيكي إيكتور إيريرا والبرتغالي جواو فليكس والأوروغواياني خوسيه ماريا خمينيث والمونتنيغيري ستيفان سافيتش والإسبانيين ساؤول نيجيز وماريو إيرموسو.

وسيفقد المدرب دييجو سيميوني لاعبيه الدوليين حتى يوم الخميس الموافق 12 من الشهر الجاري، قبل يومين من مواجهة ريال سوسيداد في الجولة الرابعة بالليجا على ملعب (أنويتا).

وبالإضافة إلى الدوليين، غاب عن التدريب موراتا الذي يتعافى من التواء في الركبة أبعده عن مباراة إيبار، وكذلك أنخيل كوريا، المصاب بفيروس أثر عليه خلال الاسبوع الماضي والمتوقع انضمامه للتدريبات خلال فترة قصيرة.